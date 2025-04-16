«المسرح المدرسي».. تجارب واعدة على خشبة «أبي الفنون»

الفجيرة (الاتحاد)

ينفرد مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما 2025» الذي يقام في الفجيرة في دورته الـ11، باستحداث مهرجان خاص يقام للمرة الأولى على المستوى العربي بعنوان «مونودراما المسرح المدرسي»، الذي يضيء على الشباب المبدعين في عالم «أبي الفنون»، ويسهم في اكتشاف المواهب وفتح الأبواب أمامها من أجل الاستزادة من الخبرات المشاركة في «مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما» الذي يحتفي بمسرح «الممثل الواحد».



15 عرضاً

يقدم «الفجيرة لمونودراما المسرح المدرسي» 15 عرضاً مسرحياً، ويتيح المجال أمام الشباب لعرض أعمالهم المسرحية أمام كبار المسرحيين والنقاد والمهتمين من الجمهور، حيث يستمعون في الجلسات النقدية لأهم الملاحظات على صعيد النص والأداء والإخراج والسينوغرافيا، وغيرها من عناصر العرض المسرحي، التي تحتاج إلى كثير من الخيال والتجريب.



العزلة

وضمن فعاليات مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما» تم تقديم مسرحية «العزلة» من إخراج محمد ملكاوي، وأداء الشاب حامد الحفيتي، الذي جسد شخصية شاب يعاني التوحد، ومدى رغبته في الاندماج مع الآخرين.



تحديات نفسية

وفي عرض «لن تتعلّم شيئاً» من إخراج عادل الغاش، استعرض الطالب خالد إبراهيم أحمد الظنحاني بمضمون عميق، قضية انعدام التواصل الأسري وآثاره السلبية على الأبناء، وفي عرض «خطوة» من إخراج سعيد الهراسي وأداء الطالب محمد اليماحي، تناول قضايا مرحلة المراهقة وما يرافقها من تحديات نفسية واجتماعية، فيما حمل عرض «رحلة سارة» من إخراج سالي عطيفي وقدمته الطالبة سجي العنتلي، رسالة مهمة حول تجاوز الفشل والبحث عن الفرص الكامنة خلفه.



خطوة مهمة

وأكد محمد سعيد الضنحاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما»، أن المهرجان يستمر في تقديم كل ما هو جديد لخدمة «أبو الفنون»، وقال: استحداث «المسرح المدرسي» يعد خطوة جريئة ومهمة، تشمل مشاركة 14 مدرسة من الفجيرة.



تجربة فريدة

وأشار الممثل الإماراتي مرعي الحليان، عضو لجنة تحكيم عروض «مونودراما المسرح المدرسي»، إلى أن مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما» تفرد بتقديم المسرح المدرسي لفن المونودراما، الذي يُعد تجربة غير مسبوقة وفريدة من نوعها، من أجل اكتشاف إبداعات وطاقات جديدة في هذا المجال.