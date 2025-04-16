«فتى الجبل» في صالات السينما المحلية والخليجية اليوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بدعم «لجنة أبوظبي للأفلام»،التابعة لـ«هيئة الإعلام الإبداعي»، وبالتزامن مع شهر التوعية بالتوحّد، الذي يصادف شهر أبريل من كل عام، يُعرض الفيلم الإماراتي «فتى الجبل» غداً في صالات السينما المحلية والخليجية، وهو مستوحى من كتاب «الفتى الذي عرف الجبال» للمؤلفة ميشيل زيولكوفسكي، وبطولة الطفل الإماراتي ناصر صلاح المصعبي، وأحمد الجسمي، ونورة العابد، وهيرا محمود، وميرال نيازي، إخراج زينب الهاشمي.



عرض أول

شهدت إمارة أبوظبي مساء أمس الأول، العرض الرسمي الأول لفيلم «فتى الجبل» من إنتاج «ديزرت روز فيلمز» و«فجيرة فيلمز»، في «سينما سيتي» في القناة، حيث سار طاقم العمل على السجادة الحمراء احتفاءً بإطلاق العمل السينمائي الإماراتي الحائز 22 جائزة دولية، وبحضور سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»، وطاقم عمل الفيلم، ونخبة من موظفي مركز محمد بن راشد للتعليم الخاص في أبوظبي - وهو المكان الذي اكتشف فيه فريق التمثيل موهبة بطل الفيلم ناصر المصعبي، إلى جانب مجموعة من صناع السينما.

وشهد الحضور قبل العرض الأول للفيلم تسليم جائزة «أفضل ممثل شاب» في فيلم روائي طويل لبطل الفيلم ناصر صلاح المصعبي، من «مهرجان تشيلسي السينمائي» في نيويورك، عن دور «سهيل» الفتى الإماراتي المُصاب بالتوحّد.

رحلة فريدة

يروي الفيلم قصة الطفل «سهيل»، المتعايش مع التوحّد ويعاني الإهمال من والده، لتدور الأحداث حول مغامراته في جبال الفجيرة، وإظهار صلابته وعزيمته الفائقة، وتعكس قصة «فتى الجبل» دور المجتمع في ترسيخ قيم الدمج والدعم والتمكين لجميع أفراده، وهو ما يتماشى مع أهداف «عام المجتمع 2025» في دولة الإمارات، حيث يخوض «سهيل» بطل الفيلم، خلال 90 دقيقة، رحلة فريدة ومغامرات ملحمية برفقة صديقه الجديد «براكه»، الكلب السلوقي العربي، للعثور على عائلة والدته في أبوظبي، بحثاً عن القبول المجتمعي والدفء العائلي والخلاص النفسي.



منظومة إبداعية

وبمناسبة انطلاق عرض الفيلم في صالات السينما قال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: «يأتي دعم المشاريع الإنتاجية التي يجري تصويرها في دولة الإمارات بمشاركة طاقم عمل من المواهب المواطنة، وتتناول سرداً إماراتياً، في إطار سعينا المتواصل لتطوير منظومة إبداعية عالمية المستوى في أبوظبي، ونحن فخورون بدعم فيلم «فتى الجبل» الحائز العديد من الجوائز العالمية، والذي يُبرز غنى الثقافة والتراث الإماراتي، ويسلط الضوء على المفاهيم المختلفة عن التوحّد».



طاقات إبداعية

من جهته، قال سمير الجابري رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: بما يتماشى مع أهداف «عام المجتمع 2025»، يسلط الفيلم الضوء على مواهب إماراتية استثنائية تجلت أمام ووراء الكاميرا، حيث تم تصوير الفيلم بالكامل داخل دولة الإمارات، والذي بدوره عكس غنى الثقافة الإماراتية والطاقات الإبداعية فيها، وشارك في إنتاجه أكثر من 32 ممثلاً وفنياً إماراتياً، إلى جانب 32 شركة محلية، ما يعكس استثنائية هذا العمل واعتباره إنجازاً سينمائياً بارزاً، حيث حصد حتى الآن 22 جائزة من مهرجانات سينمائية دولية مرموقة.

أول تجربة

«فتى الجبل» يُعد أول تجربة إخراجية في فيلم روائي طويل للمخرجة زينب شاهين، وعن توليها إخراج هذا العمل، قالت: فخورة بإخراج هذا المشروع الذي يُبرز الكثير من جوانب وطننا الغالي، بدءاً من مواقع التصوير والمواهب الإماراتية، وصولاً إلى السرد القصصي المؤثر الذي يضيء على قيم التضامن المجتمعي.

وتابعت: إن سرد قصة هادفة بأسلوب بصري مؤثر حفزني وألهمني لإخراج الفيلم الذي سيظل عزيزاً على قلبي طوال مسيرتي المهنية، موضحة أنه بعد أن نال الفيلم إشادات صناع السينما بعد عرضه في مهرجان «العين السينمائي الدولي» في دورته الماضية، لم تتوقع أن يحظى العمل بعد ذلك بهذا الإقبال الكبير لمشاركاته في مهرجانات عالمية ودولية وحصده العديد من الجوائز.



أفضل ممثل

وأعرب الممثل الصاعد ناصر المصعبي عن سعادته لتجسيد دور «سهيل» في «فتى الجبل»، ولعب دور البطولة في هذا العمل المميز الذي حصد العديد من الجوائز، وقال: سعدت بحصولي على جائزة أفضل ممثل شاب في مهرجانات عالمية، وأتمنى في المستقبل الاستمرار في مجال التمثيل الذي وجدت فيه نفسي، وشعرت بأنني أستطع تجسيد أدوار مهمة مثل دوري في «فتى الجبل» الذي يُعتبر عملاً سينمائياً مجتمعياً إنسانياً.

وأعربت الممثلة نورة العابد عن سعادتها للمشاركة في بطولة «فتى الجبل» الذي يجمع توليفة غنية من نجوم الإمارات من المخضرمين والشباب، مقدماً رسالة مجتمعية من خلال أحداث تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم في المجتمع بكافة مجالاته، مشيدة بالمخرجة المبدعة زينب شاهين التي قدمت إنجازاً وتجربة سينمائية فريدة.

جوائز عالمية

حصد فيلم «فتى الجبل» 22 جائزة، منها جائزة أفضل ممثل شاب عن فئة الفيلم الروائي الطويل، وأفضل تصوير سينمائي في مهرجان «تشيلسي السينمائي» في مدينة نيويورك، وأفضل مخرج في مهرجان «تش ستون» للأفلام المستقلة في الولايات المتحدة الأميركية، وأفضل ممثل شاب في فيلم روائي طويل في مهرجان «فايف كونتيننتس السينمائي الدولي» في فنزويلا، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان «سياتل للأطفال»، وأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان «سان لويس أوبيسبو السينمائي الدولي» في الولايات المتحدة الأميركية، وأيضاً جائزة أفضل قصة روائية لفيلم روائي طويل في مهرجان «آيرون آي إف إف السينمائي الدولي» في أستراليا.



«الحوافز المعزّز»

يُعتبر فيلم «فتى الجبل» واحداً من بين أكثر من 180 إنتاجاً رئيساً حظيت بدعم برنامج الحوافز المعزّز الذي تم إطلاقه مؤخراً من «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، مستفيداً من تنوع مواقع التصوير في أبوظبي، ومجموعة المواهب، والمرافق الحائزة جوائز، واسترداد نقدي بنسبة أكثر من 35%.