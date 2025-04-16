120 عرضاً فنياً تمثّل 65 مدينة في «آرت دبي 2025»

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح اليوم معرض «آرت دبي»، المعرض الفني الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، دورته لعام 2025، بمشاركة واسعة ومتميزة.

يقدم المعرض هذا العام أكثر من 120 عرضاً فنياً تمثّل 65 مدينة من خمس قارات، إلى جانب برنامج طموح يضم تكليفات وأعمال فنية تركيبية مبتكرة، وسلسلة من الحوارات والمؤتمرات، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الخاصة التي تسلط الضوء على المشهد الفني المعاصر.



نموذج فريد

يُعد «آرت دبي» المنصة التجارية الرائدة للفنون والفنانين من المناطق الأقل تمثيلاً، وقد شكّل منذ انطلاقه عام 2007 نموذجاً فريداً أسهم في تحفيز نمو المشهد الثقافي وتعزيز الاقتصاد الإبداعي في دبي، ويقام المعرض في مدينة جميرا بدبي في الفترة من 18 إلى 20 أبريل 2025، وقد تم تخصيص يومي 16 و17 أبريل للعروض التمهيدية.



منصة رئيسة

وصرّح بابلو ديل فال، المدير الفني لـ «آرت دبي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن انطلاق دورة المعرض لعام 2025، قائلاً: «يشهد برنامج آرت دبي نمواً مستمراً عاماً بعد عام، ويعكس هذا التوسع تطوّر المشهد الثقافي في منطقة الخليج ونضجه اللافت.

وتُعدّ دبي مدينة عالمية بكل المقاييس، تحتضن مجتمعات متعددة بثقافات ولغات متنوعة، ومع اقترابنا من الذكرى العشرين لانطلاق المعرض، أصبح آرت دبي يشكل منصة رئيسة وسوقاً محورياً للمعارض والفنانين من مختلف الخلفيات، محافظاً على التزامه بدعم الأصوات الجديدة، والسعي نحو مشهد فني أكثر شمولية وعالمية».



تبادل ثقافي

يضم معرض «آرت دبي» في دورته لعام 2025 أكثر من 120 عارضاً موزعين على أقسام المعارض «المعاصر»، و«البوابة»، و«الحديث»، و«الديجيتال»، ويمثلون أكثر من 65 مدينة حول العالم، كما يستقبل المعرض هذا العام 30 مشاركاً لأول مرة، مما يعكس التوسع المستمر في نطاق العارضين الجغرافي، ويؤكد هذا التنوع الدور المحوري ل «آرت دبي» كبوابة للاكتشاف والتعلم والتبادل الثقافي، إلى جانب التزامه المستمر بعرض الفن والفنانين من المناطق الأقل تمثيلاً عالمياً.



تمثيل قوي

وتشهد دورة عام 2025 من «آرت دبي» استمرار تمثيل قوي للفنانين والمراكز الفنية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، والقارة الأفريقية، وغرب وجنوب آسيا، ويعكس هذا التوسع والتطور المستمر للمشهد الثقافي في دبي مكانة المدينة كمركز مالي وتجاري رائد في منطقة الخليج.

ويظهر ذلك بوضوح في العدد المتزايد من العارضين المقيمين في دبي (أكثر من 20 عارضاً)، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في عدد الفنانين الإماراتيين والخليجيين المشاركين في المعرض.



أعمال تركيبية تجريبية

وتشمل أبرز فعاليات برنامج هذا العام سلسلة جديدة من العروض والتركيبات الفنية النحتية للفنان المكسيكي هيكتور زامورا، في افتتاح شراكة تكليف فنية مشتركة جديدة بين آرت دبي والسركال أفينيو، بالإضافة إلى عمل رقمي جديد كبير للفنان محمد كاظم، يقدمه جوليوس باير، وأعمال تركيبية تجريبية لفنانين عالميين بارزين، منهم بريكفاست، وأووتش ستوديو، وأنيا سليمان.

ويُقام برنامج آرت دبي الحافل بالحوارات والمؤتمرات على مدار خمسة أيام من المعرض، ومن أبرز فعالياته منتدى الفن العالمي الذي يستمر ليومين، بتكليف من شومون بصار، وبتنظيم Y7 تحت عنوان «ذا نيو نيو نورمال»، كما تشمل أبرز فعالياته سلسلة من حوارات جامع الأعمال الفنية والفنانين وآرت دبي الحديث، بالإضافة إلى النسخة الثانية من قمة آرت دبي الرقمية.