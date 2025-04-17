الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

جسم ناري يضيء سماء المكسيك.. والعلماء يفسرون

جسم ناري يضيء سماء المكسيك.. والعلماء يفسرون
17 ابريل 2025 07:58

أضاء جسم ساطع السماء فوق العاصمة المكسيكية، حوالي الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأربعاء، مغطياً السهول والبراكين والبلدات الصغيرة بضوء لامع، في مشهد بدأ في البداية كأنه نيزك.

وأظهرت مقاطع فيديو كرة نار تتطاير عبر سماء الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية وتنتهي بانفجار ضوئي فوق مكسيكو سيتي، ما أثار دهشة الكثيرين. لكن العلماء في أنحاء المكسيك سارعوا لتوضيح أن الجسم الذي شق السماء لم يكن نيزكاً، بل كان "بوليد". ويعرف البوليد، وفقا لوكالة ناسا، بأنه "كرة نارية" ساطعة بشكل استثنائي ترى في مناطق واسعة جداً.

أخبار ذات صلة
ترامب يريد من الجيش توقيف مهاجرين على الحدود مع المكسيك
"رابتور".. عين ذكية ترى ما لا يُرى في الفضاء!
المصدر: وكالات
نيازك
الفلك
المكسيك
آخر الأخبار
جسم ناري يضيء سماء المكسيك.. والعلماء يفسرون
الترفيه
جسم ناري يضيء سماء المكسيك.. والعلماء يفسرون
اليوم 07:58
الذهب
اقتصاد
الذهب يواصل صعوده القياسي وسط تزايد الطلب على الملاذ الآمن
اليوم 07:52
ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يعتزم اقتطاع 40 مليار دولار من ميزانية وزارة الصحة
اليوم 07:41
كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية
الأخبار العالمية
كاليفورنيا تطعن أمام القضاء في رسوم ترامب الجمركية
اليوم 07:36
أرسنال.. «المدفعجية» تضرب ريال مدريد من جديد!
الرياضة
أرسنال.. «المدفعجية» تضرب ريال مدريد من جديد!
اليوم 01:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©