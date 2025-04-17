جسم ناري يضيء سماء المكسيك.. والعلماء يفسرون

أضاء جسم ساطع السماء فوق العاصمة المكسيكية، حوالي الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأربعاء، مغطياً السهول والبراكين والبلدات الصغيرة بضوء لامع، في مشهد بدأ في البداية كأنه نيزك.



وأظهرت مقاطع فيديو كرة نار تتطاير عبر سماء الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية وتنتهي بانفجار ضوئي فوق مكسيكو سيتي، ما أثار دهشة الكثيرين. لكن العلماء في أنحاء المكسيك سارعوا لتوضيح أن الجسم الذي شق السماء لم يكن نيزكاً، بل كان "بوليد". ويعرف البوليد، وفقا لوكالة ناسا، بأنه "كرة نارية" ساطعة بشكل استثنائي ترى في مناطق واسعة جداً.