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علماء يرصدون أقوى "مؤشرات" للحياة في كوكب خارج النظام الشمسي

علماء يرصدون أقوى "مؤشرات" للحياة في كوكب خارج النظام الشمسي
17 ابريل 2025 16:45

قال علماء فلك اليوم إنهم اكتشفوا "مؤشرات" تُعَدّ الأقوى حتى الآن على احتمال وجود حياة على كوكب خارج النظام الشمسي الذي تنتمي إليه الأرض.

ويقع كوكب" K2-18b " الذي تم رصد المؤشرات فيه على بعد 124 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الأسد وهو موضوع نقاش حاد داخل المجتمع العلمي الذي يتساءل أفراده عن إمكانية أن يكون هذا الكوكب الخارجي عالما محيطيا قادرا على إيواء حياة ميكروبية.

وباستخدام التلسكوب جيمس ويب الفضائي، اكتشف فريق من الباحثين الأميركيين والبريطانيين علامات على وجود مركّبات كيميائية في الغلاف الجوي للكوكب والتي كانت تُعتبر منذ فترة طويلة "علامات حيوية" تشير إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض.

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وقال نيكو مادوسودان، عالم الفيزياء الفلكية بجامعة كامبريدج المعد الرئيسي للدراسة التي نشرت نتائجها مجلة The Astrophysical Journal Letters، في مؤتمر صحفي إن "ما نلاحظه في هذه المرحلة هو مؤشرات على نشاط بيولوجي محتمل خارج النظام الشمسي..أعتقد أن هذا أقرب ما يمكننا الوصول إليه من سمة تدل إلى وجود حياة" مؤكدا الحاجة إلى مزيد من الملاحظات في هذا المجال.

ورغم أن العلامات أصبحت الآن أكثر وضوحا، إلا أنها تظل أقل بكثير من عتبة الأهمية الإحصائية التي يعتبرها العلماء حاسمة للتحقق من صحة أي اكتشاف.

وحث باحثون - لم يشاركوا في الدراسة - على التعامل مع هذه النتائج بحذر.

 

المصدر: وكالات
النظام الشمسي
الكواكب
استكشاف الفضاء
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