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سائق يخسر تعويض التقاعد إثر سرقته 7 دولارات

ركاب داخل حافلة نقل في اليابان
18 ابريل 2025 18:55

خسر سائق حافلة ياباني عمل 29 عاما تعويضه التقاعدي البالغة قيمته 83 ألف دولار أميركي، بعد سرقة ما يعادل 6,82 دولارات من سعر تذكرة الركاب.
وطردت سلطات مدينة كيوتو، الرجل الذي لم تفد بهويته، بعدما صوّرته كاميرا مراقبة داخل حافلته وهو يختلس 6 يورو (1000 ين) عام 2022.
رفع السائق دعوى ضد سلطات المدينة بعد رفضها طلبه الحصول على تعويضه التقاعدي الذي يبلغ 83 ألف دولار (أكثر من 12 مليون ين).
بعدما دين الرجل في البداية، أُلغي الحكم الصادر في حقه إذ وجدت المحكمة أن العقوبة مبالغ بها.
وأصدرت المحكمة العليا، أمس الخميس، حكما نهائيا لصالح المدينة وأعادت فرض العقوبة الأساسية، معتبرة أنّ سلوكه قد يقوض الثقة العامة في النظام والإدارة السليمة لخدمة الحافلات.
في وقت الحادث، صعدت مجموعة من خمسة ركاب إلى الحافلة ودفعوا 1150 ين. ثم طلب السائق منهم إيداع 150 ينا في صندوق التبرعات، وقبل شخصيا ورقة نقدية بقيمة 1000 ين (ستة يورو) لم يعلن عنها.
ورغم تصويره، حاول الرجل، الذي تعرض للتوبيخ مرات عدة بسبب حوادث مختلفة بحسب حكم المحكمة، إنكار الوقائع خلال مقابلة مع مدير عمله.
وقال شينيتشي هيراي، وهو مسؤول في مكتب النقل العام في كيوتو، اليوم الجمعة "كل سائق حافلة يعمل بمفرده ويدير المال العام. لقد أخذنا هذا الاختلاس على محمل الجد".

المصدر: آ ف ب
سرقة
تعويضات
التقاعد
سائق
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