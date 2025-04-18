راشد بن حمد الشرقي يشهد توزيع جوائز «الفجيرة الدولي للمونودراما»

تامر عبد الحميد (الفجيرة)

برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أُسدل مساء أمس الستار على فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما 2025»، بحفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان على مسرح جمعية دبا في الفجيرة.



«الفجيرة تجمعنا»

على مدى 9 أيام، وتحت شعار «الفجيرة تجمعنا»، احتفى «الفجيرة الدولي للمونودراما» بـ«أبو الفنون» ونخبة من نجوم الوطن العربي، وفن مسرح «الممثل الواحد» من مختلف أنحاء العالم، وشهد الختام حضور نخبة من نجوم المسرح من مختلف أنحاء الوطن العربي، منهم أحمد الجسمي وسعيد السعدي وحسن رجب وسعيد سالم وسوسن بدر وسامح الصريطي وسوزان نجم الدين وشيري عادل وأسعد فضة ورفيق علي أحمد وفايز قزق.



لوحة فنية

وبمناسبة ختام المهرجان، قال الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، إن مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما تحت شعار «الفجيرة مسرح مفتوح»، ماهو إلا لوحة فنية متكاملة في تعزيز مكانة وثقافة مسرح «الممثل الواحد»، مثمناً الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لإنجاح هذا المحفل الثقافي والفني الذي تحتضنه الإمارة، وتوفير كل السبل اللازمة لتنظيمه وفق أعلى المستويات العالمية.

عرس ثقافي

من جانبه، أعرب محمد سعيد الضنحاني، رئيس المهرجان، عن شكره وامتنانه للدعم اللامتناهي من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لمتابعته المستمرة للمهرجان، مما كان له الأثر الكبير في نجاحه وتطوره، حيث شهدت الفجيرة في هذه الفترة عرساً ثقافياً مميزاً حافلاً بالأنشطة الفنية والعروض المسرحية من مختلف أنحاء العالم، بحضور كثيف من زوار المهرجان والأسر الإماراتية والعربية والسياح الأجانب لدعم المواهب الشابة في مختلف المجالات الثقافية.

وقال: «الدورة الحادية عشرة للمهرجان حلقت عالياً في فضاء المخيلة النبيلة، وقد تركت أثراً كبيراً في قلوب كل من شارك بها؛ لأنها الأجمل والأضخم؛ ولأن النجاح كان فيها كبيراً».



تكريم الفائزين

وكرّم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، في حفل الختام، الفائزين في المسابقة الرسمية والمسرح المدرسي والفعاليات المتمثلة في مجالات النصوص والتمثيل، إضافة إلى العمل المسرحي المتكامل، وجاء الإعلان عن الفائزين بجوائز مسابقة العروض المسرحية الرسمية كالتالي:

نال عرض «قطار ميديا» من إسبانيا جائزة المركز الأول كأفضل عرض متكامل، وذهب المركز الثاني إلى مسرحية «عمق ضحل» من ألمانيا، وجاء عرض «مستطيل» من إيران في المركز الثالث، فيما ذهبت جائزة «الممثل الواحد» في المونودراما إلى أسامة كوشكار من تونس عن عرض «وحدي».

وفي مسابقة نصوص المونودراما، نال المركز الأول نص «السماء ليس لك» لـ هوشنك وزيري من العراق، وحصد المركز الثاني «نص 3.0» لمهند العرقوص من سوريا، وحصد المركز الثالث مناصفة لـ«مسي فوق الخشبة» لمحمد عبدول من الجزائر، و«على شفاه الريح» لميسون عبدالعزيز عمران من سوريا.



«المسرح المدرسي»

أما الفائزون بجوائز «المسرح المدرسي» فجاءت كالتالي:

في مسابقة أفضل عرض مسرحي متكامل، حصد المركز الأول عرض «حلم» لمدرسة أنس ابن النظر، والمركز الثاني مسرحية «وهم» لمدرسة حمد بن عبدالله الشرقي، والمركز الثالث لمسرحية «بين ألسنة النار»، وذهبت جائز أفضل ممثلة لسلمى فهد الكعبي عن عرض «وحدي في المنزل»، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لآمنة سليمان آل علي، وجائزة أفضل تأليف مدرسي للمؤلف سعيد الهراسي عن نص عرض «خطوة»، وجائزة أفضل إخراج مسرحي للمخرج ثناء حبيب عن مسرحية «جدة حياتي». وذهبت جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في المركز الأول لعرض «وحدي بالمنزل» لمجمع زايد التعليمي، وجاء في المركز الثاني عرض «خطوة»، والمركز الثالث لعرض «العزلة».

وذهبت شهادة أداء تمثيلي لكل من منة خميس حسن الحساني، ومحمد راشد اليماحي عن عرض «خطوة»، فيما حصد أفضل سينوغرافيا مسرحية «رحلة سارة» لمدرسة الماسة، وذهبت جائزة أفضل ممثل حلقة ثانية للطالب حامد أحمد الحفيتي عن مسرحية «العزلة».

ومنحت لجنة التحكيم شهادة التمثيل عن عرض «أوتار الزمن» لشهد علي عبدالله الحساني، وحصد جائزة أفضل سينوغرافية للعرض المسرحي «عندما أكون نعامة».

ونال جائزة أفضل ممثل الطالب شاهين عبيد عن مسرحية «وهم»، وجائزة أفضل ممثلة لعائشة عبدالله الشحي عن عرض «بين ألسنة النار».

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للطالب محمد يوسف العبدولي عن عرض مسرحية «حلم»، وجائزة أفضل تأليف مدرسي «مسرحية حلم» للكاتب علي حسن الحاير، وحصد جائزة أفضل إخراج مسرحي للمخرج ناصر إبراهيم لمسرحية «وهم».

منافسة قوية

شهد مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما» منافسة قوية بين 19 عرضاً مسرحياً من 50 دولة عربية وأجنبية، في عروضه الرسمية، إلى جانب عروض مسرحيات أخرى ضمن برنامج «عروض الفضاءات المفتوحة»، منها: «الفانوس» و«محطة انتظار» من الإمارات، «قطار ميديا» من إسبانيا، «عمق ضحل» من ألمانيا، «وحدي» من تونس، «من يعرف أحداً» من روسيا، «وجوه» من سوريا، «جوكر من العراق»، «اليوم الأخير» من الجزائر، «متر في متر» من سلطنة عُمان، «ودارت الأيام» من مصر، و«شرخ في جدار الزمن» من البحرين.



«وصية مريم»

نال العرض المسرحي السوري «وصية مريم» صدىً كبيراً ونال إشادات صناع المسرح ونجوم التمثيل، خلال عرضه ضمن برنامج «عروض خارج المسابقة» على هامش فعاليات «الفجيرة الدولي للمونودراما»، حيث اجتمع «ثلاثي الإبداع» المخرج عجاج سليم والمؤلف جمال آدم والممثل محمد حداقي، ليقدموا تجربة مسرحية غنية بالتفاصيل العميقة خلال 40 دقيقة، حول أستاذ مدرسة يستعيد تفاصيل كثيرة وهو يتحدث عن تلك الطفلة الصغيرة التي قتلت، ويستفيض بالحديث والسخرية والبكاء ضمن أجواء من الكوميديا السوداء التي لا تقدم حلولاً بقدر ما تثير الأسئلة.



«فخر الفجيرة»

شهد حفل ختام مهرجان «الفجيرة الدولي للمونودراما» تقديم أغنية كإهداء إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بعنوان «فخر الفجيرة»، وقدمها أطفال مدرسة زايد في دبا الفجيرة، وهي من أشعار الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وألحان محمد الأحمد، وغناء حسين الجسمي.



اكتشاف المواهب

شهد المهرجان أيضاً في دورته الـ11، استحداث مهرجان خاص يقام للمرة الأولى على المستوى العربي بعنوان «مونودراما المسرح المدرسي»، والذي يضيء على الشباب المبدعين في عالم «أبو الفنون»، ويسهم في اكتشاف المواهب وفتح الأبواب أمامها من أجل الاستزادة من الخبرات المشاركة في «الفجيرة الدولي للمونودراما»، حيث قدم 15 عرضاً مسرحياً، وأتاح المجال أمام الشباب لعرض أعمالهم المسرحية أمام كبار المسرحيين والنقاد والمهتمين من الجمهور.