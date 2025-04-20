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لأول مرة.. أطباء في تونس يزرعون قرنية بتقنية دقيقة

زراعة قرنية العين
20 ابريل 2025 19:50

نجح أطباء تونسيون في زرع قرنية بتقنية دقيقة صنعت في تونس، لأول مرة بمستشفى عمومي.
أجريت العملية في قسم العيون بالمستشفى الجامعي "شارل نيكول" في العاصمة تونس الأسبوع الجاري، وفق ما أفادت به وزارة الصحة.
وتعرف التقنية الجديدة والدقيقة، التي استخدمت في العملية، بـ"رأب القرنية البطاني فائق الرقة" وهي عملية طفيفة التدخل تستخدم لعلاج بعض أمراض القرنية، وتجرى لأول مرة في تونس.
واستخدم الأطباء في العملية جهاز "ميكرو كيراتوم" لتقطيع القرنية بدقة. وقالت وزارة الصحة إن ما يميز هذا الإنجاز أن التحضير والزرع تم بالكامل بكفاءات تونسية، ويعني ذلك تقليص الحاجة إلى استيراد قرنيات جاهزة من الخارج وتسريع وتيرة العلاج وتخفيف الانتظار للمرض.
وتابعت الوزارة "هذا النجاح يعكس تطور جراحة العيون في القطاع العمومي".
تعد تونس إحدى الوجهات العلاجية المهمة في شمال أفريقيا. كما تصدر آلاف الكوادر الطبية الذين يعملون خاصة في دول الاتحاد الأوروبي.

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المصدر: د ب أ
زراعة القرنية
تقنية جديدة
تونس
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