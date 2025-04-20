تحديث جديد في Grok يعيد تعريف التفاعل الشخصي

أعلنت شركة xAI، المملوكة لرائد الأعمال إيلون ماسك، عن إطلاق ميزة "الذاكرة" في روبوت الدردشة الذكي Grok، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل الشخصي بين المستخدمين والذكاء الاصطناعي. وتُعد هذه الميزة من أكثر التطورات إثارة في مشروع xAI، حيث تمكّن Grok من تذكّر معلومات المستخدمين وتخصيص الإجابات بناءً على تفضيلاتهم وسلوكهم السابق.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإن ميزة الذاكرة ستبدأ بالطرح التدريجي للمستخدمين، على أن تتوفر للجميع بحلول منتصف عام 2025.

وستُفعّل الذاكرة افتراضيًا، ولكن يمكن للمستخدمين إيقاف تشغيلها أو حذف معلومات محددة منها، مما يعزز عنصر الخصوصية والتحكم الشخصي.

تهدف xAI من خلال هذه الخطوة إلى تقديم تجربة محادثة أكثر واقعية وفاعلية، بحيث لا يضطر المستخدم لإعادة شرح اهتماماته أو احتياجاته في كل تفاعل مع الروبوت. فعلى سبيل المثال، سيتمكن Grok من تذكّر اسم المستخدم، أو الطريقة المفضلة لديه في تلقي المعلومات، أو حتى مجالات اهتمامه مثل الرياضة أو التقنية أو الأخبار السياسية.

وتأتي هذه الميزة بعد أشهر من إدخال Grok في منصة X (تويتر سابقًا)، حيث تم دمجه داخل التطبيق ليكون متاحًا لمشتركي خدمة "X Premium".

وتعد ميزة الذاكرة خطوة مهمة في تنافس xAI مع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI وGoogle وAnthropic، والتي تقدم مساعدات رقمية متطورة بدورها.

من جهة أخرى، أكدت xAI أن خصوصية المستخدمين ستبقى من الأولويات، مشيرة إلى أن المستخدم سيتمكن من الوصول إلى سجل الذاكرة الخاص به، وحذفه أو تعديله متى أراد.

الخطوة الجديدة تعكس توجهًا متزايدًا نحو أنسنة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، بحيث تصبح العلاقة بين الإنسان والآلة أكثر فهمًا واستمرارية وفاعلية.





