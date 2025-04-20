ميزة جديدة من جوجل تغيّر طريقة استخدامك لـ Gemini

أعلنت شركة جوجل عن إتاحة ميزة "مشاركة الشاشة والكاميرا" مجانًا في تطبيق Gemini Live، وذلك لجميع مستخدمي أجهزة أندرويد، بعد أن كانت مقتصرة على مشتركين محددين في خدمة Gemini Advanced وعلى أجهزة معينة مثل Pixel وGalaxy S.

الميزة الجديدة تمكّن المستخدمين من التفاعل مع المساعد الذكي Gemini بطريقة أكثر واقعية، إذ تتيح له رؤية ما يظهر على الشاشة أو أمام الكاميرا، وبالتالي تقديم مساعدات فورية تتعلق بما يراه.

على سبيل المثال، يمكن لـ Gemini المساعدة في تحليل محتوى شاشة الهاتف، أو التعرف على أشياء يتم تصويرها بالكاميرا، مثل وثائق أو منتجات.



كيف تعمل الميزة؟

- الضغط مطولًا على زر التشغيل لفتح Gemini.

- النقر على زر "Live" في أسفل الشاشة.

- اختيار "مشاركة الشاشة" أو "مشاركة الكاميرا".

- بدء التفاعل مع Gemini حول المحتوى الظاهر.



الميزة تُطرح تدريجيًا لمستخدمي أندرويد بإصدار 10 وما فوق، وتحتاج إلى هاتف يحتوي على RAM لا يقل عن 2 جيجابايت. ومن المتوقع أن تصل إلى معظم الأجهزة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت جوجل أن الخصوصية محفوظة، حيث لا تُستخدم بيانات المشاركة في تدريب النماذج أو تحسين الخدمات دون موافقة المستخدم. ويتم الاحتفاظ بها فقط في سجل نشاط المستخدم داخل Gemini.

هذه الإضافة تأتي ضمن جهود جوجل لتعزيز تجربة الذكاء الاصطناعي التفاعلي عبر أجهزتها المحمولة، وجعل Gemini منافسًا مباشرًا لتطبيقات المساعدات الذكية الأخرى.





