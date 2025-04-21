حدث فلكي استثنائي.. العالم على موعد مع ظاهرة "الاقتران الثلاثي"

ستشهد السماء، فجر يوم 25 أبريل الجاري، ظاهرة "الاقتران الثلاثي" التي ستجمع بين كوكبي الزهرة وزحل وهلال القمر، في حدث فلكي استثنائي.

وذكر موقع "روسيا اليوم" ، أن هذه الأجرام السماوية ستشكل معا لوحة فنية طبيعية تشبه الوجه المبتسم، وسيكون هذا الحدث مرئيا في جميع أنحاء العالم قبل شروق الشمس بنحو ساعة، حيث سيظهر الثلاثي السماوي بالقرب من الأفق الشرقي.

وسيحتل كوكب الزهرة ، ألمع الأجرام في الثلاثي ، موقع "العين اليمنى" في هذا الوجه السماوي، بينما سيظهر زحل الأقل لمعانا بمثابة "العين اليسرى"، أما الهلال الرقيق فسيشكل "الابتسامة" المكتملة لهذا المشهد.

وللذين يتمتعون بسماء صافية ورؤية واضحة للأفق ، قد يظهر كوكب عطارد كـ"ذقن" خفية تحت هذا الوجه المبتسم.

وقالت بريندا كولبيرتسون، سفيرة ناسا للنظام الشمسي، إن أفضل وقت لرصد هذه الظاهرة سيكون حوالي الساعة 03:30 صباحا بتوقيت جرينتش، مع التأكيد على ضرورة اختيار موقع مرتفع بعيد عن التلوث الضوئي للحصول على أفضل رؤية. ويأتي هذا المشهد السماوي الفريد بعد أيام قليلة من ذروة زخة شهب "القيثاريات" التي تبلغ ذروتها في ليلة 21-22 أبريل الجاري، ما يجعل من هذا الأسبوع فرصة استثنائية لعشاق الفلك لرصد حدثين سماويين متميزين.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الاقترانات الثلاثية نادرة نسبيا، حيث تتطلب محاذاة دقيقة للأجرام السماوية في مساراتها المدارية المختلفة.