فعاليات استثنائية في مدن ياس الترفيهية

تواصل المدن الترفيهية في جزيرة ياس، تقديم تجارب جديدة وحصرية تناسب مختلف الأعمار.

ويزخر برنامج شهر أبريل بفعاليات نوعية تجمع بين العروض الحصرية، والأمسيات الاحتفالية، والتجارب الترفيهية المصممة خصيصاً لتتوافق مع تطلعات العائلات، والأصدقاء، وعشّاق المغامرات.

وتقدم "ياس ووتروورلد" خلال أبريل فعاليتيْن متميزتين للضيوف والزوار، ففي 25 من الشهر الجاري، تعود فعالية "يوم السيدات" كل يوم جمعة، من الساعة 1:00 ظهراً حتى 10:00 مساءً، لتقدّم أجواءً حصرية مخصصة للنساء فقط، تتيح لهنّ الاستمتاع بأكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية، إلى جانب أجمل عروض الأغاني، وموسيقى "الدي جيه" الحية، في أجواء ترفيهية مفعمة بالمرح والخصوصية.

وتحتفل الوجهة بعودة "ليالي كابايان" عبر ليلتين متتاليتين، في 26 و27 أبريل من الساعة 5:00 إلى 10:00 ليلاً، وسيستمتع الضيوف بالأجواء المستوحاة من الثقافة الفلبينية، والتي تشمل جلسات "كاريوكي"، ومأكولات فلبينية تقليدية، إضافة إلى مغامرات مائية ليليّة، وسط أجواء موسيقية حيّة، وألعاب مُضيئة بتقنية "LED"، في تجربة تنبض بالبهجة والفرح.