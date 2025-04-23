"أوبن أيه آي" تسعى لشراء "جوجل كروم"

تبدي شركة "أوبن أيه آي" استعداداً لشراء متصفح "كروم"، إذا اضطرت مالكته شركة "جوجل" لبيع متصفحها الشهير، في إطار محاكمة في قضية لمكافحة الاحتكار، بحسب شهادة أدلى بها أحد كبار المسؤولين التنفيذيين، أمس الثلاثاء، ونشرتها وسائل إعلامية.

وكشف مدير المنتجات في "أوبن أيه آي"، نك تورلي، عن اهتمام الشركة الناشئة بمتصفح الإنترنت الأكثر انتشاراً في العالم، أثناء إدلائه بشهادته في محكمة بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وتحدث تورلي أمام قاضٍ سيقرر الإجراءات التي سيُفرضها على "جوجل"، بعد اتخاذ قرار تاريخي العام الماضي بأن مجموعة التكنولوجيا العملاقة تمارس احتكاراً غير قانوني في مجال محركات البحث عبر الإنترنت.

ودعا محامو الحكومة الأميركية، القاضي أميت ميهتا، إلى إجبار "جوجل" على بيع متصفح "كروم"، بحجة أن الذكاء الاصطناعي على وشك تعزيز هيمنة عملاق التكنولوجيا في قطاع محركات البحث عبر الإنترنت.

وردت "جوجل" في القضية بأن الحكومة الأميركية تجاوزت نطاق الدعوى بكثير من خلال التوصية بإجبارها على بيع "كروم"، وإبقاء خيار فرض بيع نظام تشغيل "أندرويد" للهواتف المحمولة مفتوحاً.

وأشار رئيس الشؤون العالمية في "جوجل"، كينت ووكر، إلى أن القضية القانونية ركزت على اتفاقيات "جوجل" مع شركاء مثل "آبل" و"سامسونغ" لتوزيع أدوات البحث الخاصة بها.

وقدّر محلل في "بلومبرغ" سعر متصفح "كروم"، الذي يضم أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم، بما لا يقل عن 15 مليار دولار.

وصرح تورلي خلال شهادته، أن شركة "أوبن أيه آي" تواصلت مع "جوجل" بشأن دمج تقنية البحث الخاصة بها في مساعدها "تشات جي بي تي"، لكن طلبها قوبل بالرفض، وفق تقارير إعلامية.

وتُعدّ "جوجل" من بين شركات التكنولوجيا التي تستثمر بكثافة لتصبح من بين رواد الذكاء الاصطناعي، وهي تُدمج هذه التقنية في محركات البحث، وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت دعوى ضد "جوجل" بشأن هيمنتها على البحث على الإنترنت في عام 2020.

وأصدر القاضي ميهتا، حكماً ضد شركة "جوجل" في أغسطس 2024، استأنفته مجموعة التكنولوجيا العملاقة.