الجمعة 25 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

قصة أول فيديو على يوتيوب... وبداية منصة عملاقة

قصة أول فيديو على يوتيوب... وبداية منصة عملاقة
24 ابريل 2025 14:41

قبل 20 عامًا، وتحديدًا في 23 أبريل 2005، نُشر أول مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان "Me at the zoo"، دون أن يدرك صاحبه آنذاك، جواد كريم، أنه يصنع لحظة فارقة في تاريخ الإنترنت.
الفيديو، الذي لا تتجاوز مدته 18 ثانية، صُوّر في حديقة حيوان سان دييغو، ويظهر فيه كريم واقفًا أمام مجموعة من الفيلة، يتحدث إلى الكاميرا ببساطة قائلاً:
"الشيء الرائع بشأن هذه الفيلة هو أن لديها خراطيم طويلة جدًا... وهذا كل شيء".

بداية متواضعة لمنصة عملاقة
جواد كريم، أحد ثلاثة مؤسسين لموقع يوتيوب إلى جانب تشاد هيرلي وستيف تشين، رفع الفيديو كاختبار تقني للمنصة الجديدة، التي كانت آنذاك مجرد مشروع ناشئ لمشاركة مقاطع الفيديو.
لم تكن هناك مؤثرات بصرية، ولا موسيقى، ولا إنتاج احترافي... فقط كاميرا وهاتف وكلام عفوي.
اليوم، يُعتبر "Me at the zoo" رمزًا لبداية عصر جديد، حيث أصبح يوتيوب المنصة الأضخم لمشاركة الفيديو عالميًا، بأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا، وما يزيد على 20 مليار فيديو منذ انطلاقه.

رمز للبساطة والتأثير
الغريب في الأمر أن هذا الفيديو القصير، والعفوي تمامًا، لا يزال محفوظًا على قناته الأصلية، دون حذف أو تعديل.
يُستخدم في المناهج التعليمية، ويتداول في الأوساط التقنية كتعبير عن كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تغيّر العالم.
بل حتى جوجل، عندما استحوذت على يوتيوب عام 2006 مقابل 1.65 مليار دولار، حرصت على الحفاظ على الفيديو كجزء من "الأرشيف المؤسس" للمنصة.

ماذا قال جواد كريم لاحقًا؟
في لقاءات نادرة، قال كريم إنه لم يتوقع يومًا أن يُشاهد الفيديو ملايين المرات، أو أن يصبح "وثيقة تاريخية"، وأضاف بابتسامة:
"ربما أهميته ليست في ما قُلتُه، بل في ما حدث بعده."

 

أخبار ذات صلة
يوتيوب يكشف عن حجم المحتوى الذي حمّله المستخدمون منذ عقدين
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
يوتيوب
فيديو
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
انتشار قوات الأمن الأردنية عند مقر لجماعة «الإخوان» في عمان بعد إغلاقه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الإخوان».. خطوات متسارعة نحو الانهيار الشامل
اليوم 01:18
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة.. خروج مستشفى أطفال عن الخدمة جراء القصف
اليوم 01:18
رجال إطفاء أوكرانيون بموقع هجوم صاروخي في كييف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: وجود قوات غربية في أوكرانيا قد يشعل حرباً عالمية
اليوم 01:18
طائرة حربية أميركية تنطلق من حاملة الطائرات «يو إس إس هاري إس ترومان» (من المصدر)
الأخبار العالمية
«سنتكوم»: العمليات العسكرية مستمرة ضد «الحوثي»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©