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طارق المنهالي يطلق «يا خالق جبالٍ تعلّا السحايب»

طارق المنهالي يطلق «يا خالق جبالٍ تعلّا السحايب»
24 ابريل 2025 15:08

أبوظبي (الاتحاد)


أطلق الفنان د.طارق المنهالي عملاً فنياً جديداً من ألحانه وغنائه، بعنوان «يا خالق جبالٍ تعلّا السحايب»، من كلمات الشاعر عيد جاسم جابر المريخي، وقد لقي العمل انتشاراً واسعاً واستحسان الجمهور بعد طرحه على منصات التواصل الاجتماعي. وأبدى المنهالي سعادته بالتعاون مع الشاعر عيد جاسم جابر، شقيق الفنان الإماراتي الراحل جابر جاسم، كاشفاً أنه من المقرر أن يطلق باقة من الأغنيات المنفردة التي تتنوع بين العاطفية والوطنية، والتي سيكون أغلبها من كلمات عيد جاسم، والتي بدأ التحضير لها لطرحها في الموسم الصيفي لهذا العام. وأعرب عيد عن سعادته بالتعاون مع المنهالي، لاسيما أنه يهتم بالفن العريق والموروث الأصيل.

طارق المنهالي
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