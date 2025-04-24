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الترفيه

«ماسكد وندرلاند» تروي حكايات الطبيعة في «الشارقة القرائي للطفل»

«ماسكد وندرلاند» تروي حكايات الطبيعة في «الشارقة القرائي للطفل»
24 ابريل 2025 16:40

الشارقة (الاتحاد)
وسط أجواء مليئة بالدهشة، خطفت فرقة «ماسكد وندرلاند» الأنظار في اليوم الأول من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بعرضٍ فني تفاعلي جوّال، مشياً على أرجل خشبية طويلة، مما منح أداءها بُعداً بصرياً جعلها محط أنظار الزوّار من مختلف الأعمار، الذين تهافتوا على التقاط الصور معها.
وبأزيائها اللافتة التي حملت صور أقنعة سكان الغابات الأفريقية، تحرّكت الشخصيات على إيقاع موسيقى الفالس الراقصة، حاملةً رسائل رقيقة حول محبة البيئة، وأهمية التعامل بلطف مع الآخرين، حيث كانت كل خطوةٍ من خطواتهم دعوة مفتوحة لاكتشاف «عالمهم المقنّع»، والتفاعل مع مغامرتهم المدهشة التي تدمج بين العرض المسرحي والتعبير الحركي الصامت.
ويقدم «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» هذا العام، والذي يستمر حتى 4 مايو المقبل، أكثر من 1024 فعالية فنيّة وثقافية وترفيهية، من بينها أكثر من 600 ورشة عمل، و85 عرضاً مسرحياً وجوالاً، إلى جانب 85 ورشة طهي و30 عرضاً حياً، كما يشارك فيه 133 ضيفاً من 70 دولة، بينهم نخبة من الكتّاب والرسامين العالميين، وبمشاركة 122 دار نشر من 22 دولة. 

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