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خطأ تطبيق يعرض امرأة لخطر الترحيل من أميركا

تطبيقات السير
25 ابريل 2025 01:05

قالت امرأة من جواتيمالا إنه تم احتجازها وطفليها المولودين في الولايات المتحدة لمدة نحو أسبوع من جانب مسؤولي الجمارك في ديترويت، بعد استخدامها تطبيق هاتفي لاتجاهات السير للبحث عن أقرب متجر من سلسلة متاجر. لكن التطبيق بدلا من ذلك أرشدها إلى جسر دولي يربط المدينة بكندا.
ووفقا لروبي روبنسون، كبير المحامين الإداريين في مركز حقوق المهاجرين في ميشيجان، فإن المرأة تواجه حاليا إجراءات ترحيل في يونيو المقبل أمام محكمة الهجرة.
ودعا روبي روبنسون، والاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ميشيجان، الخميس، إلى مزيد من المساءلة والشفافية بشأن عمليات الاحتجاز على الحدود الشمالية للبلاد مع كندا.

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المصدر: د ب أ
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