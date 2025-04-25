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تبيع مولودتها ثم تحاول استعادتها

أفراد من الشرطة الإسبانية
25 ابريل 2025 17:41

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، توقيف امرأة لبيعها مولودتها مقابل 2000 يورو لزوجين ، قبل أن تندم على ذلك وتحاول استعادتها.
وأفادت الشرطة، في بيان، أن المرأة البالغة 37 عاما أُوقفت في مارس الماضي في موستوليس، إحدى ضواحي العاصمة مدريد، فيما قُبض على الزوجين اللذين اشتريا المولودة مع اثنين من أقاربهما، في مدينة قرطبة بجنوب البلاد.
وكشف تحقيق أولي أن الأم حاولت بيع مولودتها الجديدة للزوجين مقابل 2000 يورو، لكنها "ندمت على بيع ابنتها" وطلبت استعادتها.
ورفض الزوجان إعادة الطفلة قبل إعادة الأم المبلغ المدفوع، ومعه 1000 يورو إضافية لتغطية نفقات إقامة الأم البيولوجية لمدة شهر في قرطبة. وكانت الأم قد أتت إلى مدينة الزوجين المشتريين لتلد طفلتها هناك.
بدأ التحقيق عندما قدّمت الأم البيولوجية، وهي أم لستة أطفال آخرين سُحبت حضانتهم منها عام 2022 إثر بلاغ من الخدمات الاجتماعية ضدها بتهمة "الإهمال"، شكوى تدّعي فيها أن عائلة في قرطبة "اختطفت" طفلتها.
وُضعت الطفلة في مركز لحماية الأطفال في قرطبة.

المصدر: آ ف ب
طفلة
مولود جديد
البيع
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