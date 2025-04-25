«برد أبوظبي 2025».. فعاليات ترفيهية وحفلات استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات مهرجان «برد أبوظبي 2025» في نسخته الثالثة، مقدماً فعاليات ترفيهية وأنشطة حافلة في حلبة مرسى ياس بجزيرة ياس، تسلط الضوء على الثقافة المعاصرة من خلال تجارب التسوق والمأكولات والأزياء والفنون والرياضة والحفلات الموسيقية الاستثنائية لكوكبة من ألمع النجوم في المنطقة والعالم.

يستمر المهرجان حتى 27 أبريل، ويعيش زواره تجارب غامرة، بدءاً من العروض الموسيقية الحية، وصولاً إلى المنافسات الرياضية. وشهد المهرجان في انطلاقته عرضاً فريداً من نوعه لفنانين إقليميين موهوبين برفقة كريم أسامة، أصايل، والسينابتيك، حيث قدم الثلاثي عروضاً فردية مميزة على مسرح «آمب ستيج» قبل أن يتحدوا في أداء استثنائي لأغنية «هِنا» بأسلوب مستوحى من سايفر راب وبلمسةٍ تحمل روح مهرجان «برد أبوظبي 2025».

ومن المقرر أن يشارك في أيام المهرجان المقبلة نخبة من الفنانين الإقليميين على مسرح آمب ستيج، أبرزهم نايرا، أوديل، إلموند، مروان موسى، عفروتو، حليم تاج السر، بالإضافة إلى بلو فايفر، مايكل حكيم، للا فضة، برنس في أي، وكوثر. ولعشاق الموسيقى العالمية، سيستمتع الزوار بعروض فنية مبهرة على مسرح «برد أرينا» مساء اليوم مع «ناز وناينز»، وغداً مع «بارتي نكست دور».

يقدم المهرجان لعشاق عالم الموضة والأزياء مجموعة كبيرة من الإصدارات الحصرية، والبضائع محدودة الإصدار، والعديد من مشاريع التعاون مع ألمع الأسماء التي في عالم الأزياء الراقية، القطع القديمة الفريدة، والأحذية العصرية. ويمكن لرواد المهرجان استكشاف المواهب المحلية من أشهر الأسماء التي تجسد الإبداع النابض بالحياة في مجال الأزياء مثل سير (SER) ومسماري (Mesmari) من أبوظبي، وبيسمنت (Basement) من الشارقة، ووايلد إكس جيسكي (Wyld x Jeeski) من دبي.

ويحظى عشاق الرياضة بفرصة لمشاهدة بطولة أفضل لاعب فردي بالخليج من تقديم «نمبر 10»، حيث تنافست أفضل المواهب في المنطقة على لقب أفضل لاعب فردي في الخليج، إلى جانب تنظيم بطولة كرة قدم نسائية، ويحظى الجمهور بفرصة مقابلة بعض من أفضل لاعبي دوري كرة السلة الإلكتروني NBA 2K في العالم مباشرة في منطقة ألعاب NBA 2K League المخصصة.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بفعالية «إن بي إيه ثري إكس أبوظبي» المقدمة من شركة القابضة ADQ، والتي تتميز ببطولة «ثري أون ثري» وألعاب تفاعلية مجانية مثل «شوتينج كونتيستس»، «سكيلز تشالنجز».

ويستقطب المهرجان ضمن فعالياته أمهر راكبي ألواح التزلج الذين يؤدون أفضل حركاتهم في «سكيت بارك» بالتعاون مع «ساتردي سكيتشوب»، جامعين أفضل راكبي ألواح التزلج من أبوظبي ودبي والشارقة معاً للمرة الأولى في «برد أبوظبي 2025».