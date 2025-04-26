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الترفيه

«جذوة».. يعيد نبيلة عبيد للدراما

نبيلة عبيد
27 ابريل 2025 02:26

سعيد ياسين (القاهرة)

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تعود نبيلة عبيد إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 5 سنوات، من خلال المسلسل المصري السعودي المشترك «جذوة»، وذلك منذ مشاركتها في مسلسل «سكر زيادة» مع نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر، وإخراج وائل إحسان عام 2020.
وحول عودتها مع «جذوة» قالت نبيلة عن العمل الذي تتم كتابته حالياً: دوري في المسلسل مختلف تماماً عن أدواري السابقة، سواء في السينما أو التلفزيون، وينتمي للبطولة الجماعية، ويتناول عدداً من القضايا والمضامين التي تهم الجمهور العربي.
وأضافت: إن قصة العمل مختلفة وجريئة وستجذب الجمهور، موضحة أن العمل يضم عدداً من النجوم العرب من مختلف الأجيال، منهم علي السبع وليلى السلمان وأغادير السعيد وشيلاء سبت وآدم الشرقاوي وسلوى عثمان وعايدة رياض، وهؤلاء يتحدثون وفقاً للأحداث بلهجات عربية مختلفة.
وكانت نبيلة شاركت خلال مشوارها الفني الطويل في عدد من المسلسلات التلفزيونية المتميزة، منها: «كيد النسا 2»، «البوابة الثانية»، «العمة نور»، «صاحب الجلالة الحب»، «الوليمة»، «حكاية غريبة»، «كيف تخسر مليون جنيه»، «العبقري»، «أشياء لا ننساها»، «العصابة» و«أبداً لن أموت» و«مفتش المباحث».

نبيلة عبيد
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