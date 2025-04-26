"OpenAI" تطلق إصداراً جديداً من أداة البحث العميق

أعلنت شركة "OpenAI" إطلاق إصدار جديد من أداة البحث العميق "Deep Research" المُدمجة في ChatGPT، يتميّز بالحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة.

ويعتمد الإصدار الجديد، على نموذج "o4-mini" الذي تطوره "OpenAI"، وتؤكد الشركة أنه "قريب في ذكائه" من النسخة الأصلية التي تُستخدم في إعداد تقارير مطوّلة مدعومة بالمصادر والملخصات.

وتقدم هذه النسخة إجابات أقصر، مع الحفاظ على العمق والدقة المعهودة من نماذج الشركة الأخرى.

وأصبح الإصدار متاحًا لمستخدمي "ChatGPT" من أصحاب الحسابات المجانية بحد أقصى قدره خمس مهام شهريًا، في حين يحصل المشتركون في خطط "Plus" و"Team" على 25 مهمة شهريًا عبر النسختين، ويحصل مشتركو خطة "Pro" على 250 مهمة.

ومن المقرر أن يحصل مستخدمو الخطط التعليمية والمؤسساتية على إمكانية الوصول إلى الأداة الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل، بحدود الاستخدام نفسها الممنوحة لخطتي "Plus" و"Team".وتُعد أداة "Deep Research" إحدى أدوات "ChatGPT" المتقدمة؛ إذ تتيح تحليل المواقع الإلكترونية والمصادر المختلفة عبر الإنترنت لإعداد تقارير عميقة تتضمن مراجع واضحة.