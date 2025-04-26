"جوجل" تبدأ اختبار ميزة ذكاء اصطناعي جديدة في "يوتيوب"

أعلنت شركة جوجل البدء باختبار ميزة ذكاء اصطناعي جديدة في منصة يوتيوب، تهدف إلى تقديم ملخصات مرئية لمقاطع الفيديو، وذلك على غرار ميزة "AI Overviews" التي ظهرت حديثًا في نتائج بحث جوجل.

وتعتمد الميزة الجديدة، التي تُختبر حاليًا لدى عدد محدود من مشتركي "يوتيوب بريميوم" في الولايات المتحدة، على روبوت الذكاء الاصطناعي "Gemini" من جوجل؛ لتقديم أجزاء مختارة من مقاطع الفيديو تتناسب مع استفسارات البحث، خاصةً عند البحث عن مراجعات المنتجات أو الأنشطة والأماكن السياحية.

وأوضحت الشركة في منشور عبر منتدى مجتمع يوتيوب أن الميزة الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر الأجزاء فائدة في مقاطع الفيديو التي ترتبط بنتائج البحث، مثل البحث عن أفضل سماعات عزل ضوضاء، أو أبرز المتاحف في مدينة سان فرانسيسكو.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن المدة الزمنية لهذا الاختبار التجريبي أو عن نواياها بشأن تعميم الميزة للمستخدمين مستقبلًا.