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بعد فقدها 529 يوماً بجزيرة أسترالية.. تعرف إلى قصة نجاة الكلبة "فاليري"؟

تصدرت قصة نجاة الكلبة فاليري عناوين الصحف عقب إنقاذها
27 ابريل 2025 11:09

قال منقذون معنيون بالحياة البرية إن كلبة صغيرة فُقدت لمدة 529 يوما بجزيرة أسترالية، وحازت عملية إنقاذها على اهتمام وسائل الإعلام العالمية، تتعافى على نحو جيد.
وتصدرت قصة نجاة الكلبة فاليري، وهي من نوع الدشهند، عناوين الصحف عقب إنقاذها يوم الجمعة في جزيرة كانجارو على بعد نحو 14 كيلومترا من ساحل ولاية جنوب أستراليا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن فاليري فُقدت في نوفمبر 2023 عندما سافر أصحابها إلى الجزيرة، وهي وجهة سياحية شهيرة.
وقال جاريد كاران مدير جمعية كانجارا الخيرية لإنقاذ الحياة البرية في مقطع مصور بصفحة الجمعية على فيسبوك "إنها في حالة جيدة للغاية".
جاء تعليقه بعدما أعلنت الجمعية يوم الجمعة نجاحها في إنقاذ الكلبة قائلة "إننا سعداء للغاية ونشعر براحة كبيرة لأن فاليري أصبحت أخيرا آمنة وقادرة على بدء الانتقال مجددا إلى والديها المحبين، جوش وجورجيا".
وذكرت الجمعية الخيرية أن مهمة العثور على فاليري استدعت عمليات بحث من المتطوعين دامت أكثر من ألف ساعة، وشملت أيضا استخدام سيارات و"عدد كبير من الكاميرات والفخاخ".

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المصدر: وكالات
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بعد فقدها 529 يوماً بجزيرة أسترالية.. تعرف إلى قصة نجاة الكلبة "فاليري"؟
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