نيللي كريم.. «أناناسة»

سعيد ياسين (القاهرة)

تركز نيللي كريم حالياً نشاطها الفني على السينما، بعدما شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «إخواتي»، حيث تشارك في خمسة أفلام سينمائية جديدة من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

كشفت نيللي عن أنها تعاقدت على بطولة فيلم جديد عنوانه «أناناسة» من تأليف مريم نعوم التي تعاونت معها من قبل في مسلسلات «تحت السيطرة»، و«سقوط حر»، و«سجن النسا»، و«ذات»، و«ليه لأ»، بجانب فيلم «واحد صفر».

وقالت نيللي إنها أوشكت على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «صيف 67» مع أمير المصري وصبري فواز وأحمد كمال، وتأليف وإخراج أبو بكر شوقي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني خلال الفترة بين عامي 1960 و1980، وتجسد فيه شخصية أم لديها ثلاثة أبناء، وتواجه ظروفاً معيشية صعبة بعد وفاة والدهم، وتتمكن من وضعهم على الطريق الصحيح عبر فترات زمنية مختلفة.

وأشارت نيللي إلى أنها تنتظر عرض ثلاثة أفلام جديدة انتهت من تصويرها مؤخراً، هي «هابي بيرزداي» مع حنان مطاوع وشريف سلامة، وتأليف وإخراج سارة جوهر، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، ويناقش عمالة الأطفال الذين يعيشون في أسر تضم عدداً كبيراً منهم، وينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا 2025 بنيويورك، و«شريط 6» مع خالد الصاوي وهدى المفتي، وإخراج محمد سلامة، ويتناول قصة طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا الشباب والأزمات التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية، ويكتشف أن الأمر شديد الصعوبة، و«الست» الذي يتناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وتظهر فيه كضيفة شرف، حيث تجسد شخصية الملكة نازلي، ويشاركها بطولته منى زكي وأحمد داوود، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

ولفتت نيللي إلى أنها لا تزال تتلقى ردود فعل طيبة سواء من الجمهور أو النقاد، حول مسلسلها «إخواتي»، وقالت إنها جسدت شخصية تعتبرها محطة مهمة في مشوارها الفني، وهي لفتاة تعمل خياطة ماهرة في مصنع ملابس، وتمر بأحداث تجعلها ناقمة على حياتها، واحتوى المسلسل على قصة مختلفة، وحقق أحد أهم أهدافها في التمثيل، وهو تقديم أعمال نوعية ومختلفة، وتتصدى لمواضيع وقضايا مهمة.