الأربعاء 30 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

يسرا اللوزي تعود إلى السينما مع شيكو وإمام

يسرا اللوزي
30 ابريل 2025 01:07

سعيد ياسين (القاهرة)

أخبار ذات صلة
معالم أبوظبي تتألق في مشاهد الفيلم العالمي «Now You See Me: Now You Don't»
نيللي كريم.. «أناناسة»

تعود يسرا اللوزي إلى السينما بعد غياب منذ مشاركتها في فيلم «ليلة العيد»، الذي عُرض في يناير 2024. 
قالت يسرا إن عودتها تأتي من خلال فيلم جديد لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، ويشاركها بطولته محمد إمام وشيكو وتأليف أيمن وتار، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، يجمع بين الطرافة والمواقف الساخرة.
وأشارت اللوزي إلى أنها تتمنى التواجد بشكل مكثف في السينما التي تمثل حالة عشق خاصة بالنسبة لها، شريطة حصولها على نصوص جيدة وأدوار مناسبة تمثل إضافة مهمة لمشوارها الفني، ولمشاركاتها السينمائية السابقة في أفلام «جروب الماميز»، و«العنكبوت»، و«المحكمة»، و«شنطة حمزة»، و«فين قلبي»، و«الهرم الرابع»، و«ساعة ونص».
وأوضحت اللوزي أنها لا تزال تحصد نجاح دوريها في مسلسلي «لام شمسية» و«المداح 5». وكشفت عن أن شخصية «رباب» التي جسدتها في «لام شمسية» كانت صعبة للغاية، مشيرة إلى أنها خلال التحضير وتجسيد الشخصية كانت تستشير الطبيبة النفسية الخاصة بها، لتتمكن من تحديد الحدود المرضية للشخصية وملامحها بصورة أوضح.
وأعربت عن اعتزازها بشخصية «تاج» التي جسدتها في «المداح 5»، لافتة إلى أن الشخصية حضرت بقوة في الجزء الخامس، وكانت عنصراً محورياً أضاف عمقاً وتشويقاً للأحداث، وذلك بعد حضورها الأول في الجزء الثالث وظهورها كضيف شرف في الرابع، موضحة أن شخصية «تاج» استلزمت منها دراسة عميقة لفهم جوانبها الإنسانية والعاطفية، لتتمكن من نقل مشاعرها وعواطفها بصدق وواقعية.

يسرا اللوزي
السينما
الأفلام السينمائية
السينما المصرية
محمد إمام
الأفلام المصرية
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
18 ابريل 2025
فلسطيني يمشي وسط الأنقاض في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«مفاوضات غزة» بين تأكيد حدوث انفراجة ونفي إسرائيل
30 ابريل 2025
شخصان يمران أمام مبنى متضرر في دونيتسك بينما يتردد الحديث حول هدنة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: ننتظر رد أوكرانيا على الهدنة والمباحثات
30 ابريل 2025
أطفال فلسطينيون يحاولون جاهدين الحصول على وجبة طعام من جمعية خيرية في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«أونروا»: تجويع ممنهج في غزة يهدد حياة مليون طفل
30 ابريل 2025
مهاجرون على متن قارب صغير قبالة سواحل تونس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 72 ألفاً لقوا حتفهم أو فُقدوا على طرق الهجرة منذ 2014
30 ابريل 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©