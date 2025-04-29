يسرا اللوزي تعود إلى السينما مع شيكو وإمام

سعيد ياسين (القاهرة)

تعود يسرا اللوزي إلى السينما بعد غياب منذ مشاركتها في فيلم «ليلة العيد»، الذي عُرض في يناير 2024.

قالت يسرا إن عودتها تأتي من خلال فيلم جديد لم يتم الاستقرار على اسمه بعد، ويشاركها بطولته محمد إمام وشيكو وتأليف أيمن وتار، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، يجمع بين الطرافة والمواقف الساخرة.

وأشارت اللوزي إلى أنها تتمنى التواجد بشكل مكثف في السينما التي تمثل حالة عشق خاصة بالنسبة لها، شريطة حصولها على نصوص جيدة وأدوار مناسبة تمثل إضافة مهمة لمشوارها الفني، ولمشاركاتها السينمائية السابقة في أفلام «جروب الماميز»، و«العنكبوت»، و«المحكمة»، و«شنطة حمزة»، و«فين قلبي»، و«الهرم الرابع»، و«ساعة ونص».

وأوضحت اللوزي أنها لا تزال تحصد نجاح دوريها في مسلسلي «لام شمسية» و«المداح 5». وكشفت عن أن شخصية «رباب» التي جسدتها في «لام شمسية» كانت صعبة للغاية، مشيرة إلى أنها خلال التحضير وتجسيد الشخصية كانت تستشير الطبيبة النفسية الخاصة بها، لتتمكن من تحديد الحدود المرضية للشخصية وملامحها بصورة أوضح.

وأعربت عن اعتزازها بشخصية «تاج» التي جسدتها في «المداح 5»، لافتة إلى أن الشخصية حضرت بقوة في الجزء الخامس، وكانت عنصراً محورياً أضاف عمقاً وتشويقاً للأحداث، وذلك بعد حضورها الأول في الجزء الثالث وظهورها كضيف شرف في الرابع، موضحة أن شخصية «تاج» استلزمت منها دراسة عميقة لفهم جوانبها الإنسانية والعاطفية، لتتمكن من نقل مشاعرها وعواطفها بصدق وواقعية.