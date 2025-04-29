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حديقة الفراشات في أبوظبي تفتح أبوابها سبتمبر المقبل

حديقة الفراشات في أبوظبي تفتح أبوابها سبتمبر المقبل
29 ابريل 2025 22:45

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «حدائق الفراشات في أبوظبي» موعد افتتاح أول محمية فراشات تفاعلية لها في العاصمة، والمقرر في سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال معرض سوق السفر العربي (ATM) 2025، الحدث الأبرز في قطاع السفر والسياحة على مستوى المنطقة. 
وتقع حديقة الفراشات بجوار «ناشونال اكواريوم أبوظبي» في القناة، حيث تقدم تجربة طبيعية مذهلة ستشكل إضافة حيوية إلى مشهد السياحة والتعليم والبيئة في إمارة أبوظبي.

وتضم الحديقة أكثر من 10.000 فراشة، وتتميز بمناظر طبيعية استوائية خصبة داخل قباب بيئية يتم التحكم في مناخها لتحاكي الأنظمة البيئية المتنوعة من شتى أنحاء العالم. 
وسيتم تقسيم الحديقة إلى منطقتين، آسيا والأميركتين، مع التركيز على الأنواع الأصلية لكل منطقة، كما يمكن للزوار اكتشاف الكسلان ذو الأصابع الاثنين، وتمساح الكايمن، والحشرات الأميركية في قبة الأميركتين.

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وستستضيف قبة آسيا حيوانات البيركات، وكوي كارب، ومجموعة من الحشرات الآسيوية، كما سيحيط بالزوار الفراشات، أثناء تجوالهم في الحدائق، وبما يوفر لهم الفرصة لالتقاط الصور الرائعة، مع تجربة لافتة ومميزة.
وقال بول هاميلتون، المدير العام لحديقة الفراشات في أبوظبي: «يتمثّل هدفنا الرئيسي في خلق بيئة تحاكي الموائل الطبيعية للفراشات بدقة، لضمان بقائها وازدهارها في بيئة آمنة.. إنها ليست مجرد وجهة جذب، بل محمية طبيعية تهدف إلى تعزيز الفهم العميق لترابط النظم البيئية، كما نطمح إلى إلهام الزوار للتفاعل مع الطبيعة بطريقة مميزة».

وتقدّم «حديقة الفراشات في أبوظبي» تجربة فريدة تجمع بين التعليم والترفيه وجمال الطبيعة، وقد صُمّمت لإثارة الإعجاب وتعزيز مفاهيم الحفاظ على البيئة، وبصفتها أول محمية فراشات تفاعلية في العاصمة، فهي تدعو العائلات والطلاب وعشّاق الطبيعة إلى استكشاف نظام بيئي نابض بالحياة من كثب.

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