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علماء يبتكرون «بلازما دَم» صالحة لخمس سنوات

علماء يبتكرون «بلازما دَم» صالحة لخمس سنوات
30 ابريل 2025 23:07

تمكن علماء وأطباء في الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية من ابتكار بلازما جافة صالحة لمدة خمس سنوات ولا تحتاج إلى أجهزة تبريد لحفظها.
وقالت فيرونيكا سكفورتسوفا مديرة الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية إنه تم تسجيل الابتكار الذي يسمح بإنقاذ حياة الشخص دون تحديد فصيلة دمه وهو «البلازما الجافة».
وأوضحت أن علماء وأطباء الوكالة الفيدرالية نجحوا عام 2024، في تسجيل منتج وهو بلازما مجففة بالتجميد في عُبْوَة بولي إيثيلين عملية للغاية وخفيفة الوزن دون الحاجة لتحديد فصيلة الدَّم، يمكن إعطاء هذه البلازما لأي شخص وإنقاذ حياته وازداد حجم بلازما الدَّم المخزن المستخدم لإنتاج الأدوية في روسيا أكثر من 20 مرة منذ عام 2021.

المصدر: وام
بلازما الدم
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