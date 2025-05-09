ممثلون: لقب «الأفضل» وسام على صدورنا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)، علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعرب عدد من نجوم الدراما الرمضانية 2025 عن سعادتهم بالنجاح الكبير الذي حققته أعمالهم هذا العام، والتي أنتجتها شركة «أبوظبي للإعلام» وعرضتها قناتا «أبوظبي» و«الإمارات»، وتطبيق ADtv، ضمن باقة متميزة من المسلسلات التي عُرضت خلال «ماراثون رمضان»، معتبرين أن حصدهم المراكز الأولى ونيلهم لقب الأفضل في استطلاع «جريدة الاتحاد» لدراما رمضان 2025، الذي أطلقته على حسابها الرسمي بـ «إنستجرام»، تتويج وتكريم ووسام على صدورهم.

وقد تصدرت إنتاجات «أبوظبي للإعلام» قوائم المراكز الأولى ضمن فئات استطلاع «الاتحاد» المختلفة، ما يعكس مكانتها أحد أبرز الجهات المنتجة للمحتوى الدرامي في المنطقة.



روح الفريق

حصد الجزء الثاني من مسلسل «البوم» المركز الأول في فئة أفضل عمل درامي محلي، وعن النجاح الذي حققه العمل، قال بطله الممثل عمر الملا: بعد النجاح اللافت الذي حققه مسلسل «البوم» الذي عرض على قنوات تلفزيون أبوظبي في رمضان الماضي، عدنا هذا العام بجزء ثانٍ من هذا العمل الضخم الذي يستعرض قصة إماراتية تاريخية بصبغة عربية وعالمية، والذي كان بالنسبة لنا بمثابة مسؤولية كبيرة تقع على عاتقي صناعه، خصوصاً بعدما حصد «البوم» في رمضان 2024 المركز الأول أيضاً في أغلب الاستفتاءات بالوسائل الإعلامية المحلية المختلفة، الأمر الذي مثل لنا تحدياً كبيراً سواء من كاتب أو مخرج أو طاقم تمثيلي، والتعاون بروح الفريق الواحد من أجل إظهار الجزء الثاني بمستوى أعلى مما تم تقديمه العام الماضي، وحصولنا على المركز الأول في استطلاع «جريدة الاتحاد» شرف كبير لنا.

ووجه الملا شكره لـ«أبوظبي للإعلام» على الدعم الكبير وغير المحدود الذي وفرته لإنتاج عمل درامي محلي مختلف من حيث المضمون والإنتاج والإخراج، ينافس ويحافظ على الصدارة للعام الثاني على التوالي.



دافع كبير

بعد منافسة كبيرة مع الممثل أحمد الجسمي الذي شارك في بطولة مسلسل «شغاب»، حصد الممثل جابر نغموش لقب أفضل ممثل عن دوره في مسلسل «الباء تحته نقطة» الذي عرض على شاشة «قناة الإمارات»، وقال: مشاركتي في «الباء تحت نقطة»، كانت تجربة مميزة، وفرحتنا كبيرة، إن العمل نال إعجاب الجمهور وتصدر استطلاع «جريدة الاتحاد»، فهذا دافع كبير لنا لنستمر في تقديم أعمال تليق بالمشاهد العربي.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع نخبة من نجوم الدراما المحلية والعربية في هذا المسلسل الذي جمع توليفة غنية من الممثلين المتميزين، مثل فاطمة الحوسني وموسى البقيشي وسعيد السعدي والممثلة المصرية سوسن سعد، والممثلة السورية شكران مرتجى والممثلة العراقية ميرا طالب تحت إدارة المخرجة المبدعة هبة الصياغ، لتقديم قصص واقعية في إطار كوميدي، أيام مدارس محو الأمية.

وقال: تحرص «أبوظبي للإعلام» في المواسم الرمضانية على دعم الدراما المحلية من جهة، ومن ناحية أخرى الاهتمام بالإنتاجات الإماراتية والعربية المشتركة التي تثري المشهد الدرامي، وتتصدر عناوينها «ماراثون رمضان» كل عام.



استراتيجية ناجحة

من جهتها، قالت الممثلة فاطمة الحوسني، التي حصدت المركز الأول كأفضل ممثلة إماراتية عن دورها في مسلسل «الباء تحت نقطة»: فخورة جداً بهذا التكريم الجماهيري الغالي على قلبي، وسعيدة أن دوري في «الباء تحت نقطة» لامس قلوب الناس بهذا الشكل، وتصدر استطلاع «الاتحاد» لدراما رمضان 2025، فهذا الفوز ما هو إلا ثمرة تعاون جميل بين فريق العمل، وعودة قوية أيضاً مع الممثل القدير جابر نغموش. والشكر لـ شركة «أبوظبي للإعلام» التي آمنت بالعمل وقدّمت لنا كل الإمكانات لنظهر بأفضل صورة.

وتابعت: تُظهر نتائج الاستطلاع تفوق «أبوظبي للإعلام» في تقديم محتوى درامي وبرامجي متميز خلال شهر رمضان 2025، ما يعكس استراتيجيتها الناجحة في إنتاج محتوى يلبي تطلعات الجمهور، ويعزز من مكانتها في المشهد الإعلامي المحلي والإقليمي.



وسام

بعد خوضه للمرة الأولى المشاركة في عمل درامي تلفزيوني إماراتي مصري هو «وش سعد» الذي عرض على «قناة أبوظبي» صرح الممثل الإماراتي أحمد صالح أنه يعيش الفرحة فرحتين بعدما صدر استطلاع «جريدة الاتحاد» الرمضاني المميز الذي يتمتع بمصداقية عالية، خصوصاً أن العمل حصد المركز الأول وبجدارة ضمن أفضل مسلسل كوميدي، وحصوله على المركز الأول أيضاً كأفضل ممثل شاب عن دوره «سعد» في المسلسل.

وأعرب صالح عن امتنانه بردود الأفعال الإيجابية، وبالصدى الكبير الذي حققه المسلسل في أول تعاون له مع نخبة من نجوم مصر في الدراما والكوميديا، وقال: هذا الفوز مسؤولية كبيرة، وكل الشكر والتقدير لشركة «أبوظبي للإعلام» على إنتاجها الراقي والمميز دائماً، وتقديمها محتوى يجمع بين الجودة العالية والقيم المجتمعية، بما يليق بذوق المشاهد العربي. وحصول العمل على المركز الأول في استطلاع «جريدة الاتحاد» وسام على صدورنا.



فن حقيقي

الممثل محمد هنيدي الذي حصد وبجدارة لقب أفضل ممثل مصري عند دوره في مسلسل «شهادة معاملة أطفال» الذي عرض على «قناة أبوظبي» أعرب عن سعادته بهذا التكريم، وقال: شرف كبير لي أن أتلقى هذا التكريم من جمهور واسع، وأن أحصل على لقب أفضل ممثل عن شخصية في مسلسل يلامس قضية إنسانية مهمة. شخصيتي كانت تجربة مختلفة، وأنا سعيد لأن الجمهور تفاعل معها بشكل إيجابي، وأوجه شكري الخاص لقراء «جريدة الاتحاد» على هذه الإشادة القيمة، ووجودنا في منصتكم الإعلامية يجعلنا نشعر بأننا جزء من صورة كبيرة تقدر الفن الحقيقي.



مسؤولية مضاعفة

قال الممثل أحمد العوضي الذي نال مسلسه «فهد البطل» المركز الأول في فئة أفضل مسلسل مصري اجتماعي لهذا العام في استطلاع «الاتحاد»: هذا التكريم يحملني مسؤولية مضاعفة في الأعمال المقبلة، ويمنحني دافعاً للاستمرار، وأوجّه شكري لكل من صوّت، ولكل فرد في فريق العمل الذي كان شريكاً حقيقياً في هذا النجاح، فـ «فهد البطل» لم يكن مجرد عمل فني، بل تجربة شعورية عشتها بكل تفاصيلها.



وعي الجمهور

في فئة المسلسلات القصيرة الـ15 حلقة، فاز مسلسل «الأميرة ضل حيطة» بلقب أفضل مسلسل عربي، وأعرب بطله الممثل نيقولا معوض عن سعادته بهذا التتويج، وقال: هذا التكريم يعكس وعي الجمهور العربي وتقديره للأعمال التي تُصنع بإخلاص، مشيداً بدور قنوات تلفزيون أبوظبي في دعم الدراما العربية.



طرح عميق

في فئة الأعمال العربية، نال مكسيم خليل لقب أفضل ممثل سوري عن أدائه في مسلسل «تحت الأرض» الذي تُوّج أيضاً بلقب أفضل مسلسل عربي وعرض على «قناة أبوظبي»، وأعرب خليل عن امتنانه لهذا التقدير، مؤكداً أن الدور شكّل تحدياً حقيقياً في عمل جمع بين التشويق الفني والطرح الوجودي العميق.



وش الخير

أعرب الممثل أحمد العوضي عن سعادته البالغة لعرض «فهد البطل» على شاشة «قناة أبوظبي»، موضحاً أنه ظهر عبر شاشتها للعام الثاني على التوالي بعد مسلسل «حق عرب»، ووصف قنوات تلفزيون أبوظبي بـ «وش الخير» عليه، وواحدة من أهم القنوات الإقليمية والعربية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، إذ منحته نافذة واسعة للوصول إلى جمهور عربي متنوع.