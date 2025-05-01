الخميس 1 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

الذكاء الاصطناعي "يعيد أجاثا كريستي إلى الحياة"

الكاتبة البريطانية الراحلة أجاثا كريستي
1 مايو 2025 21:50

سيتمكن الكتاب أصحاب الطموح أخيرا من الحصول على أفكار حيوية تثري أعمالهم في فن الكتابة، وذلك من كاتبة روايات الجريمة الأشهر، الراحلة أجاثا كريستي، وذلك من خلال مساعدة بسيطة من وسائل الذكاء الاصطناعي.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الخميس، بأنه بالتعاون بين هيئة الإذاعة البريطانية وورثة الكاتبة الراحلة، تم إعداد دورة تعليمية إلكترونية تحت اسم "كتابة أجاثا كريستي"، يتم خلالها الاستعانة بكلمات كريستي الخاصة التي كانت تلقيها بنفسها.
من المقرر أن يتم خلال الدورة، التي يستعان فيها بالممثلة فيفيان كين لاستحضار روح كريستي، وفنانين من خبراء المؤثرات البصرية، استخدام تقنيات محسنة بواسطة الذكاء الاصطناعي وصورا وتسجيلات صوتية مستعادة من تسجيلات الكاتبة الراحلة، صاحبة أكثر الكتب مبيعا، لإعادة تجسيد كلماتها وتعاليمها، بحيث تبدو وكأنها تلقيها بصورة مباشرة.
أعد الدورة خبراء متخصصون في إرث كريستي، ممن أعادوا بناء فلسفتها في الكتابة، واستوحوا أفكارها بشأن طريقة بناء القصة واختيار الممثلين وتقلبات الحبكة والتلون وفن التشويق، من خلال أعمالها ومقابلاتها الأرشيفية.

أخبار ذات صلة
روبوتات تتنكر كبشر وتخدع آلاف المستخدمين!
اختبار ذكي يشخّص سرطان الرئة بدقة غير مسبوقة
المصدر: د ب أ
أغاثا كريستي
أجاثا كريستي
الذكاء الاصطناعي
ندوة
آخر الأخبار
المركبة "كوزموس 482" الفضائية السوفيتية
الترفيه
بعد نصف قرن.. مركبة عالقة فى الفضاء تسقط على الأرض قريبا
اليوم 23:40
سوق دبي المالي
اقتصاد
127 مليون درهم أرباح «دبي المالي» خلال الربع الأول بنمو 41.8%
اليوم 23:22
دماغ بشري
الترفيه
أين يقع الوعي في الدماغ؟ دراسة جديدة تحاول الإجابة
اليوم 23:16
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يجري أول تعديل في وظائف سامية
اليوم 22:51
طحنون بن زايد يلتقي تيم فيريس ونافال رافيكانت
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي تيم فيريس ونافال رافيكانت
اليوم 22:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©