الذكاء الاصطناعي "يعيد أجاثا كريستي إلى الحياة"

سيتمكن الكتاب أصحاب الطموح أخيرا من الحصول على أفكار حيوية تثري أعمالهم في فن الكتابة، وذلك من كاتبة روايات الجريمة الأشهر، الراحلة أجاثا كريستي، وذلك من خلال مساعدة بسيطة من وسائل الذكاء الاصطناعي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، اليوم الخميس، بأنه بالتعاون بين هيئة الإذاعة البريطانية وورثة الكاتبة الراحلة، تم إعداد دورة تعليمية إلكترونية تحت اسم "كتابة أجاثا كريستي"، يتم خلالها الاستعانة بكلمات كريستي الخاصة التي كانت تلقيها بنفسها.

من المقرر أن يتم خلال الدورة، التي يستعان فيها بالممثلة فيفيان كين لاستحضار روح كريستي، وفنانين من خبراء المؤثرات البصرية، استخدام تقنيات محسنة بواسطة الذكاء الاصطناعي وصورا وتسجيلات صوتية مستعادة من تسجيلات الكاتبة الراحلة، صاحبة أكثر الكتب مبيعا، لإعادة تجسيد كلماتها وتعاليمها، بحيث تبدو وكأنها تلقيها بصورة مباشرة.

أعد الدورة خبراء متخصصون في إرث كريستي، ممن أعادوا بناء فلسفتها في الكتابة، واستوحوا أفكارها بشأن طريقة بناء القصة واختيار الممثلين وتقلبات الحبكة والتلون وفن التشويق، من خلال أعمالها ومقابلاتها الأرشيفية.