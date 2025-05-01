الجمعة 2 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بعد نصف قرن.. مركبة عالقة فى الفضاء تسقط على الأرض قريبا

المركبة "كوزموس 482" الفضائية السوفيتية
1 مايو 2025 23:40

توقع علماء سقوط مركبة فضائية من الحقبة السوفيتية على الأرض قريبا، بعد أن كان يفترض أن تهبط على كوكب الزهرة في سبعينيات القرن الماضي.
وبحسب خبراء تتبع الحطام الفضائي، فإن من السابق لأوانه معرفة موقع سقوط الكتلة المعدنية التي يبلغ وزنها نصف طن أو مقدار ما سيتبقى منها في رحلة العودة.
يتوقع العالم الهولندي ماركو لانجبروك أن تعود مركبة "كوزموس 482" الفضائية، التي فشلت في مهمتها، إلى الأرض مرة أخرى في حوالي العاشر من أيار الجاري.
وبحسب تقديراته، فإنها ستعود بسرعة 150 ميلا في الساعة (242 كيلومترا في الساعة)، إذا ظل جسمها سليما. وقال لانجبروك، في رسالة بالبريد الإلكتروني "رغم أن الأمر لا يخلو من المخاطر، فإنه يتعين علينا عدم الشعور بالقلق البالغ".
وأضاف أن فرصة اصطدام المركبة الفضائية بشخص ما أو شيء ما ضئيلة، ولكن "لا يمكن استبعاد ذلك  تماما".
كان الاتحاد السوفيتي أطلق "كوزموس 482" في عام 1972، وهي واحدة من سلسلة من بعثاته الفضائية إلى  كوكب الزهرة.  ولكنها لم تخرج أبدا من مدار الأرض وظلت عالقة بسبب عطل. 

أخبار ذات صلة
حدث فلكي استثنائي.. العالم على موعد مع ظاهرة "الاقتران الثلاثي"
المصدر: د ب أ
مركبة فضائية
كوكب الزهرة
سقوط
الحقبة السوفيتية
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: تعثر مفاوضات التهدئة في غزة لعدم توافر إرادة سياسية حقيقية
2 مايو 2025
استقبال أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة (من المصدر)
الأخبار العالمية
السعودية تعتمد تصاريح إسكان لـ 1.8 مليون حاج
2 مايو 2025
جندي أوكراني يستعد لإطلاق طائرة مسيرة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
موسكو تتهم كييف بقتل 7 مدنيين بمُسيّرات
2 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غزة تحت الحصار.. جوع وفقر ومرض
2 مايو 2025
منظر جوي لأحد أحياء العاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
سوريا تحذر من دعوات التدخل الخارجي
2 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©