الجمعة 2 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

بعد نصف قرن... سفينة فضاء عالقة تعود إلى الأرض

بعد نصف قرن... سفينة فضاء عالقة تعود إلى الأرض
2 مايو 2025 14:26

 توقع مراقبون عودة مركبة فضائية من الحقبة السوفييتية إلى الأرض قريباً، بشكل غير خاضع للسيطرة، في غضون أول أسبوعين من مايو، وكان من المفترض أن تهبط على كوكب الزهرة في سبعينيات القرن الماضي.
وبحسب خبراء تتبع الحطام الفضائي، من السابق لأوانه معرفة موقع سقوط السفينة الفضائية التي يبلغ وزنها نصف طن، أو مقدار ما سيتبقى منها في رحلة العودة. ويتوقع العالم الهولندي ماركو لانجبروك أن تعود مركبة كوزموس 482 الفضائية، التي فشلت في مهمتها، إلى الأرض مرة أخرى في حوالي العاشر من مايو الجاري.
وبحسب تقديراته، فإنها ستعود بسرعة 150 ميلاً في الساعة (242 كيلومتراً في الساعة)، إذا ظل جسمها سليماً. وقال لانجبروك في رسالة بالبريد الإلكتروني: «رغم أن الأمر لا يخلو من مخاطر، يتعين علينا عدم الإفراط في الشعور بالقلق».
وأضاف أن فرصة اصطدام المركبة الفضائية بشخص ما أو شيء ما ضئيلة، ولكن«لا يمكن استبعاد ذلك تماماً». وكان الاتحاد السوفييتي قد أطلق المركبة كوزموس 482 عام 1972، وهي واحدة من سلسلة من بعثاته الفضائية إلى كوكب الزهرة.
ولكنها لم تخرج أبداً من مدار الأرض، وظلت عالقة بسبب عطل في الصاروخ الذي أطلقها. 

أخبار ذات صلة
موسكو تتهم كييف بقتل 7 مدنيين بمُسيّرات
أميركا وأوكرانيا توقعان اتفاقية «شراكة اقتصادية»
المصدر: د ب أ
روسيا
مركبة فضائية
آخر الأخبار
"الإمارات للطاقة النووية" تشارك في معرض الظفرة للتوظيف لتطوير القادة المستقبليين في قطاع الطاقة النظيفة
علوم الدار
"الإمارات للطاقة النووية" تشارك في معرض الظفرة للتوظيف لتطوير القادة المستقبليين في قطاع الطاقة النظيفة
اليوم 15:00
«فرقة رونالدو» تخوض تحدي الاستقلال
الرياضة
«فرقة رونالدو» تخوض تحدي الاستقلال
اليوم 15:00
«مثلث الهبوط» في «البريميرليج» الأسوأ بين كبار أوروبا!
الرياضة
«مثلث الهبوط» في «البريميرليج» الأسوأ بين كبار أوروبا!
اليوم 15:00
كاواساكي «الفريق الخامس».. اليابان إلى نهائي «أبطال آسيا» للمرة الـ14
الرياضة
كاواساكي «الفريق الخامس».. اليابان إلى نهائي «أبطال آسيا» للمرة الـ14
اليوم 14:30
بعد نصف قرن... سفينة فضاء عالقة تعود إلى الأرض
الترفيه
بعد نصف قرن... سفينة فضاء عالقة تعود إلى الأرض
اليوم 14:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©