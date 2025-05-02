أسطورة أفلام ديزني يكشف أساسيات تصميم الشخصيات بـ«الشارقة للرسوم المتحركة»

الشارقة (الاتحاد)

تعمق توم بانكروفت، خبير الرسوم المتحركة وتصميم شخصيات أفلام ديزني، في أساسيات ومبادئ تصميم الشخصيات، والتقنيات المستخدمة في إنشاء شخصيات فريدة ومعبرة تتمتع بسمات جذابة، وطابع متميز، إلى جانب المراحل اللازمة لتحقيق ذلك ابتداء من الأسئلة التي يجب على المصمم طرحها والإجابة عليها، وكيفية استخدام القلم، وطرق الرسم، والأشكال والأحجام، إلى جانب التباين في المساحات والأبعاد.

جاء ذلك في ورشة «تصميم الشخصيات» استضافتها «ورشة ميكا» خلال فعاليات اليوم الأول من الدورة الثالثة لـ«مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» حتى 4 مايو الجاري في «مركز إكسبو الشارقة» بالتزامن مع فعاليات الدورة ال16 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

وأكد توم بانكروفت أن الأقلام الميكانيكية ليست مخصصة للرسم وإنما للتصاميم الهندسية، وأنها لا تصلح لرسم الخطوط الأولية «السكيتش»، مبيناً كيفية استخدام قلم الرصاص وطريقة إمساكه الصحيحة بوضع مائل، واستخدام اليد كاملة بدلاً من المعصم مع ضمان استرخاء اليد وعدم التشنج.

وأشار بانكروفت إلى أهمية التفكير بعدد من الأسئلة والإجابة عنها قبل وضع القلم على الورقة، أبرزها دور الشخصية في الفيلم، وإذا كان هو البطل أو الشرير أو شخصية ثانوية، وهل هو ذكر أم أنثى، طفل أم شاب، إنسان أو حيوان، بالإضافة إلى طباعه، إذا كان فكاهياً أو جاداً، نشيطاً أو كسولاً، وهل تؤثر حبكة الفيلم أو القصة على تصميم الشخصية، كالاذنين الكبيرتين، أو الأنف الطويل، أو العينين الصغيرتين.

واستعرض بانكروفت 3 طرق أساسية للرسم، تشمل التفسير، وهي تقليد الخطوط الحقيقية لإنسان أو حيوان أو حشرة معينة ورسمها كما هي تماماً، تليها مرحلة إعادة التفسير، من خلال إعادة رسم الخطوط الأساسية مع تعديلها وفقاً لرؤية المصمم، وأخيراً مرحلة الابتكار، ويتم فيها حذف وإضافة الأعضاء والتفاصيل التي تضفي بُعداً كاريكاتيرياً وإبداعياً للشخصية.

وشدد بانكروفت على أن الشخصية تعتمد على الأشكال، والأحجام والأبعاد، فالوجه يمكن أن يتصف بأنه دائري، بيضاوي، مثلث، مربع، مستطيل، وكذلك الحجم، إما صغير، متوسط، كبير، أو ضخم، إلى جانب الأبعاد التي تشمل الطول والعرض والعمق، حيث يمكن تفسير الشخصية من خلال لغة الشكل، مع أهمية التباين والتنوع في المساحات وأعضاء الجسم كالوجه واليدين والساقين.

وأكد بانكروفت أن المبالغة في الأحجام والتباين ليست سلبية، بل إيجابية، لا سيما عند معرفة الشكل الأساسي للشخصية والتعامل مع الأبعاد التي تعبر عن المشاعر والأحاسيس والطبائع، حيث يتم تفكيك الشخصية إلى خطوطها الأساسية وإعادة تشكيلها مع المبالغة في بعض الخطوط والانحناءات والتفاصيل.

كما تضمنت الورشة تمرينا عملياً، حيث طلب بانكروفت من المشاركين رسم شخصية باسم «ديلون»، وهو راعي بقر، طويل، نحيف، كسول، ويافع، ثم بدأ برسم الخطوط الأساسية للشخصية أمام المشاركين مع شرح مفصل لكل خط وشكل وانحناء.

وعلى مدار أربعة أيام، يقدم «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة» للجمهور أكثر من 35 ورشة عمل، و4 حفلات موسيقية، و16 جلسة نقاشية وحوارية يقدمها أكثر من 74 متحدثاً من 18 دولة.