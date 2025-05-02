شراكة بين «الإعلام الإبداعي» و«شو هاوس» لدعم الإنتاجات العربية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بهدف مواصلة دعم الإنتاجات العربية وتطوير قدرات ومهارات المواهب الشابة في مختلف مجالات الصناعات الإبداعية، وقَّعت «هيئة الإعلام الإبداعي – أبوظبي»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شو هاوس» للإنتاج الفني، لتصوير 3 إنتاجات فنية في أبوظبي خلال الـ12 شهراً القادمة، بين مسلسلات وأفلام وإعلانات، بدعم من «لجنة أبوظبي للأفلام»، على أن يكون %50 من فريق عمل هذه الإنتاجات، من الكفاءات والمواهب المستقلة المسجلة تحت مظلة «هيئة الإعلام الإبداعي»، ما يسهم في تعزيز الأعمال الإنتاجية في إمارة أبوظبي ومواصلة نمو الصناعات الإبداعية.

أول الإنتاجات

جاء الإعلان عن التعاون الاستراتيجي من خلال مؤتمر صحفي عقدته «هيئة الإعلام الإبداعي»، بحضور سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»، وخالد خوري، مدير إدارة تطوير الصناعة في «هيئة الإعلام الإبداعي»، وشهد المؤتمر الكشف عن أول إنتاجات الاتفاقية بين الهيئة و«شو هاوس»، بالتعاون مع «فينجر برينت»، وهو مسلسل «سوء الاستخدام» بطولة إياد نصار وهيدي كرم وحجاج عبد العظيم، وهو عبارة عن 8 حلقات منفصلة تأتي في قالب فانتازي، يستعرض حكايات مختلفة بشخصيات متنوعة في كل حلقة، وجميعها يدور حول التأثيرات السلبية التي يحدثها سوء استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي على المجتمعات العربية، لتأخذ الحلقات المشاهد في قالب درامي مشوق وتغوص به في تفاصيل الحياة اليومية، وما يرتبط بها من خصوصية وعلاقات اجتماعية وروابط أسرية.



مركز عالمي

وبهذه المناسبة، قال محمد ضبيع، المدير العام لـ «هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: «لا شك أن استقطاب ودعم الإنتاجات العربية والإقليمية لتصوير إنتاجاتها السينمائية والتلفزيونية في أبوظبي، يعتبر من الركائز التي نستند إليها في جهودنا الرامية إلى استدامة تطوير منظومة الصناعات الإبداعية في أبوظبي، والإسهام في ترسيخ مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى الإبداعي».

وتابع: «إن توسع الهيئة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية يسهم أيضاً في إتاحة الفرص أمام أكثر من 800 شركة، وما يزيد على الـ 1000 من المستقلين الموهوبين المسجلين تحت مظلة هيئة الإعلام الإبداعي، بما يعزز من تطوير مهارات المواهب وقدرات الكفاءات المحلية، حيث تتاح لهم فرصة المشاركة والعمل مع نخبة من رواد الإنتاجات العربية في منطقة الشرق الأوسط».

دعم لوجستي

من جهته، قال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: «تأتي الشراكة الاستراتيجية مع (شو هاوس) لتنضم لسلسلة من الاتفاقيات التي تعمل على تنفيذها هيئة الإعلام الإبداعي بهدف مواصلة دعم وتطوير الصناعات الإبداعية في أبوظبي، وتعمل (لجنة أبوظبي للأفلام) على تقديم الدعم اللوجستي ودعم هذه الإنتاجات من خلال الاستفادة من برنامج الحوافز المٌعزّز، الأمر الذي يسهم في استقطاب تصوير الأعمال العربية والعالمية في العاصمة الإماراتية، ويساعد أيضاً في توفير فرص عمل وتطوير المواهب المحلية».



منظومة إبداعية

بدوره، قال شادي حسن، المنتج، الرئيس التنفيذي لـ «شو هاوس»: «يسعدنا التعاون مع هيئة الإعلام الإبداعي لكي نتمكن من المشاركة في مسيرة التطور التي تشهدها المنظومة الإبداعية في أبوظبي، وسنواصل العمل مع شركائنا، على تقديم أعمال سينمائية تضم نخبة من أبرز نجوم الوطن العربي، ولا شك أن دعم هيئة الإعلام الإبداعي، سيسمح لنا بالاستفادة من التسهيلات الكثيرة، ومنها مزايا برنامج الحوافز المعزز ومواقع التصوير الاستثنائية والبنية التحتية المتطورة، لنكون جزءاً من حركة النمو المستمرة التي تشهدها الإنتاجات العربية في أبوظبي».



فيلمان سينمائيان

تتضمن اتفاقية الشراكة بين «هيئة الإعلام الإبداعي – أبوظبي» و«شو هاوس» إنتاج فيلمين سينمائيين خلال 2025 بميزانية تتجاوز 30 مليون دولار، ويشارك في بطولتهما نخبة من أبرز نجوم التمثيل في العالم العربي.



تطوير المواهب

في إطار حرص «هيئة الإعلام الإبداعي» على توفير بيئة حاضنة مؤهلة لتمكين الجيل الجديد من المواهب المحلية وتطوير مهاراتها، تضمنت اتفاقية الشراكة، قيام «شو هاوس» بتنفيذ دورات وورش عمل مرتين سنوياً بهدف تطوير المهارات وتعزيز القدرات والتدريب الأكاديمي للمواهب المحلية في مختلف مجالات الإنتاج، وستوفر «هيئة الإعلام الإبداعي» مساحة لتأسيس أعمال «شو هاوس» في قلب «المنطقة الإبداعية – ياس» في أبوظبي.



تنوع ثقافي

أعرب الممثل إياد نصار عن سعادته الكبيرة لتصوير حلقات من مسلسله الجديد «سوء استخدام» في أبوظبي، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع «هيئة الإعلام الإبداعي»، خصوصاً أن قصة المسلسل تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار السلبية لسوء استخدام «السوشيال ميديا»، وبما أنها قضية تهم الشارع العربي والمجتمعات العربية، فكانت أبوظبي المدينة الأنسب لتصوير بعض حلقات المسلسل، خصوصاً أنها تتميز بالتنوع الثقافي.