السبت 3 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«قلم رصاص» يروي للصغار حكايته بـ«الشارقة القرائي للطفل»

جانب من فعالية «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»
2 مايو 2025 23:21

الشارقة (الاتحاد)
في جلسة قرائية مؤثرة، نظّمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالتعاون مع برنامج حماية الطفولة، فعالية خاصة ضمن الدورة السادسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حملت عنوان «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه»، واستهدفت رفع الوعي لدى الأطفال بقيم التقبّل الذاتي والثقة بالنفس، والتنبيه إلى مخاطر التنمّر، وذلك من خلال قصة تفاعلية قدّمتها فاطمة البلوشي، مدير حالة بالمؤسسة، لعدد من طلبة المدارس الزائرين للمهرجان.
تروي القصة حكاية قلم رصاص يتعرض للتنمّر بسبب لونه الباهت، ما يدفعه لخوض رحلة لاكتشاف قيمته ومواهبه، وخلالها يواجه تحديات مختلفة تُمكّنه من إدراك تفرده، وقدرته على إحداث فرق حقيقي، رغم اختلافه عن الآخرين.
تُظهر القصة أن لكل طفل خصائصه الفريدة، وأن الاختلاف ليس ضعفاً بل مصدر قوة، كما ترسّخ فكرة أن التسامح واللطف والتقبّل ضرورية لبناء مجتمع متماسك.
وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الأطفال الذين شاركوا بأسئلتهم وآرائهم حول الرسائل المستفادة من القصة، واختُتمت الفعالية بتوزيع نسخ مطبوعة منها، إلى جانب أوراق لتدوين ملاحظاتهم وأفكارهم.
تُعد قصة «قلم الرصاص الذي اكتشف نفسه» جزءاً من جهود مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في رفع الوعي بالصحة النفسية والعاطفية للأطفال، ضمن برنامج حماية الطفولة، الذي يهدف إلى ترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال من عمر 5 إلى 10 سنوات، مثل التعاطف، وتقبّل الذات، والتعبير الآمن عن المشاعر.
وقد تم تقديم القصة سابقًا في عدد من المدارس والمخيمات الصيفية، ضمن بيئة تفاعلية تشجع الطفل على الانفتاح على ذاته ومواهبه، والابتعاد عن المقارنات السلبية.
تأتي هذه الجلسة ضمن الفعاليات التي يقدّمها مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الهادف إلى تعزيز المعرفة والوعي النفسي والاجتماعي لدى الأطفال، من خلال الأدب والفن والتجارب التعليمية التي تدعم بناء شخصية متوازنة وواعية.

أخبار ذات صلة
أسطورة أفلام ديزني يكشف أساسيات تصميم الشخصيات بـ«الشارقة للرسوم المتحركة»
«الإماراتي لكتب اليافعين» يشكّل مجلساً استشارياً جديداً
قلم رصاص
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
آخر الأخبار
فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الحصار يقود غزة إلى «أسوأ سيناريو»
3 مايو 2025
تصاعد النيران من مبنى في زابوريزجيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تستبعد التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا قريباً
3 مايو 2025
عبدالمنعم سليمان متحدثاً خلال الجلسة بحضور نيكولاي ميلادينوف (تصوير: علي عبيدو)
الأخبار العالمية
جلسة بـ«أنور قرقاش الدبلوماسية»: تحالف القوات المسلحة و«الإخوان» سبب رئيسي لمشكلات السودان
3 مايو 2025
القصر الرئاسي في دمشق
الأخبار العالمية
سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي «تصعيد خطير»
3 مايو 2025
مدرسة تؤوي نازحين تعرضت لقصف إسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 قتيلاً بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على غزة
3 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©