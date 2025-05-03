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الترفيه

«الشارقة القرائي» ينمّي مهارات الرسم لدى الأطفال

جانب من ورشة «الحيوان الأليف» (من المصدر)
4 مايو 2025 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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في أجواء تفاعلية مفعمة بالحيوية والإبداع، تعلّم الأطفال المشاركون في مهرجان الشارقة القرائي للطفل أساسيات رسم الحيوانات الأليفة، خلال ورشة فنية بعنوان «الحيوان الأليف»، استضافها معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل، وقدمها الرسام المكسيكي لويس ميغيل سان فيسينتي أوليفيروس، الفائز بالمركز الأول في جائزة المعرض لهذا العام.
جاءت الورشة ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 4 مايو المقبل، تحت شعار «لتغمرك الكتب»، وهدفت إلى تنمية المهارات الفنية لدى الأطفال، وتحفيزهم على التعبير الإبداعي من خلال الرسم.
بدأ المشاركون برسم الخطوط الأساسية لحيواناتهم المفضلة، مثل الأسماك، ونجوم البحر، والقطط، مستخدمين أقلام الرصاص، ثم انتقلوا إلى تلوينها بألوان الأكريليك، مع تطبيق تقنيات مزج الألوان، وتعلّم خطوات تنظيف الأدوات بين الألوان المختلفة.
وخلال الورشة، تحدث لويس ميغيل سان فيسينتي، الذي نشر أكثر من 17 كتاباً مصوراً في دول منها إسبانيا، الصين، روسيا، والولايات المتحدة، عن أهمية الفنون في حياة الطفل، قائلاً: «الرسم ليس مجرد مهارة، بل وسيلة للتعبير عن الذات، والخيال، والمشاعر، وكثير من الأطفال يحبون الرسم لكنهم لا يجدون المساحة أو الأدوات المناسبة، وهنا تأتي أهمية المهرجان في توفير هذه البيئة الملهمة التي تحتضن الفن والكتاب في آنٍ واحد».
 ويضم مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2025 أكثر من 1024 فعالية فنية وثقافية وترفيهية، تشمل 600 ورشة عمل، و85 عرضاً مسرحياً وجوالاً، و85 ورشة طهي، و30 عرضاً حياً، ويستضيف 133 ضيفاً من 70 دولة، بمشاركة 122 دار نشر من 22 دولة.

الشارقة
الشارقة القرائي للطفل
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هيئة الشارقة للكتاب
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