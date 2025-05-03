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الترفيه

«فلورنسا بوبس» تستعيد سحر ديزني

أوركسترا «فلورنسا بوبس» تستلهم سحر ديزني (من المصدر)
4 مايو 2025 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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في أمسية موسيقية استثنائية احتضنها مسرح «أوتاكو» بمركز إكسبو الشارقة، تعالت أنغام أشهر أفلام ديزني في أرجاء قاعة مكتظة بالجمهور، خلال الحفل الذي قدّمته أوركسترا «فلورنسا بوبس» الإيطالية ضمن فعاليات الدورة الثالثة من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة 2025».
 وسط تفاعل لافت من الحضور الذي تنوعت فئاته بين أجيال «البيبي بومرز» و«الجيل ألفا»، قادت الأوركسترا، بقيادة المؤلف الموسيقي كارلو كياروتي، رحلة سمعية عبر عقود من أفلام ديزني التي رسخت في ذاكرة المشاهدين حول العالم، وشمل الحفل مقطوعات شهيرة من أفلام: «الجميلة والوحش»، و«سندريلا»، و«حورية البحر»، و«حكاية لعبة»، و«بوكاهانتس»، و«أنستازيا»، و«علاء الدين»، و«كتاب الأدغال»، قبل أن تُختتم الليلة بأغنيتي «هل تشعر بالحب الليلة؟» و«دائرة الحياة» من فيلم «الأسد الملك».
 وتزامنت المعزوفات مع مشاهد بصرية من الأفلام المعروضة على شاشة عملاقة خلف المسرح، ما عزز الطابع التفاعلي للحفل، وأضفى على التجربة أجواء سينمائية غامرة.
تأسست أوركسترا «فلورنسا بوبس» عام 2014، وتضم 52 عازفاً متخصصاً في آلات متنوعة مثل الكمان، والكلارينيت، والهارب، والبيانو، والتشيللو، والبوق، ويأتي حضورها المتواصل في المؤتمر منذ عام 2023 تأكيداً على التقدير الذي تحظى به الفنون الموسيقية الكلاسيكية في العالم العربي، ونجاح الفعالية في استقطاب عروض عالمية عالية المستوى.

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