رائدات أفريقيات: «الرسوم المتحركة» تعبّر عن صوت المرأة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت رائدات أعمال أفريقيات من الفائزات بجوائز عالمية في مجال الرسوم المتحركة، أن المرأة قادرة على إحداث تغييرات استثنائية في هذه الصناعة الإبداعية، وصياغة محتوى يعكس هويتها وقضايا مجتمعها، انطلاقاً من شغف حقيقي وإصرار على الإبداع والابتكار.

وأشرن، من واقع تجاربهن، إلى أن التحديات المرتبطة بالعمر أو التوقعات المجتمعية لم تقف عائقاً أمام طموحاتهن، بل شكّلت دافعاً للتميز وإثبات الحضور في سوق تنافسية، محلياً ودولياً، مؤكدات أن الرسوم المتحركة تمثّل مساحة حيوية للمرأة لتعبّر عن صوتها وتروي قصصها بأسلوب بصري مؤثر.

ثلاث رائدات

جاء ذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان «المرأة في الرسوم المتحركة: قيادة التغيير وصياغة ملامح المستقبل»، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، جمعت ثلاث رائدات من نيجيريا وغانا وكينيا، وهن: داميلولا سوليسي، المخرجة النيجيرية الحائزة جوائز عدة، وكومفورت آرثر، رسامة الرسوم المتحركة ومؤسسة «استوديو كومفي»، وسارة ماليّا، الشريكة المؤسسة والمديرة الإبداعية في «بونغولو با برودكشنز»، وأدارت الجلسة مونيا آرام، مؤسسة شركة Maoupia، حيث استعرضن مساراتهن المهنية في تأسيس استوديوهات مستقلة، وإنتاج أفلام تناولت قضايا مجتمعية وثقافية، بأساليب سردية بصرية تحمل طابعاً أفريقياً أصيلاً، وتطمح إلى الوصول العالمي.

بيئة خصبة

في حديثها حول تجربتها مع عالم الرسوم المتحركة، أكدت داميلولا سوليسي، أن شغفها بالرسوم المتحركة بدأ كهواية من ألعاب الفيديو في الطفولة، قبل أن تلتحق بأول مدرسة متخصصة في التصميم، ما فتح لها أبواب الاحتراف والانطلاق دولياً.

وأشارت إلى أن تأسيس أستوديو خاص لم يكن سهلاً لصغر سنها، لكن إصرارها مكّنها من النجاح في مجال الإعلان والوصول إلى السوق العالمية، خاصة بعد انطلاقتها الكبيرة في فيلم عام 2020. وأكدت أن السوق النيجيرية واعدة نظراً لإقبال الجمهور على القراءة، ما يجعلها بيئة خصبة لسرد القصص عبر الأفلام المتحركة.

قضايا المرأة

بدورها، قالت كومفورت آرثر، إن حبها للألوان قادها إلى دخول عالم الرسوم المتحركة قبل عشرين عاماً، حيث بدأت من الصفر بعزيمة على إنشاء استوديو خاص بها، موضحة أنها لم تكتف بالإخراج، بل سعت أيضاً إلى كتابة القصص، وتدرّبت على التحرير لمدة ثلاث سنوات قبل أن تنطلق نحو شغفها، كما شاركت آرثر في مهرجانات دولية عدة، وأنتجت أعمالاً مؤثرة، من بينها فيلم كرتوني يتناول قضية فتاة في غانا تسعى لتغيير لون بشرتها.

صوت التراث

أما سارة ماليّا، فأكدت أن هدف شركتها هو إنتاج أفلام تعبّر عن قضايا المجتمعات الأفريقية بأصواتها الأصيلة، وبأسلوب إنتاجي خاص يعكس تراث القارة وفنونها الغنائية، وأكدت أن شغفها بالموسيقى دفعها إلى دمجها مع الصور المتحركة بطريقة مبتكرة وبسيطة، تضمن الوصول إلى الجمهور دون تكاليف باهظة، وتسهم في صناعة محتوى أفريقي مميز له حضور في الساحة الجماهيرية.