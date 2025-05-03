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الترفيه

جوجل تطلق أولى تجاربها لتطبيق NotebookLM الذكي

جوجل تطلق أولى تجاربها لتطبيق NotebookLM الذكي
3 مايو 2025 23:39

بدأت شركة جوجل رسميًا اختبار تطبيقها الجديد NotebookLM، وهو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحويل تجربة تدوين الملاحظات إلى عملية أكثر ذكاءً وتفاعلية، مستفيدة من تقنيات الفهم والسياق التي طوّرتها الشركة في السنوات الأخيرة.
ويعتمد التطبيق، المعروف سابقًا باسم "Project Tailwind"، على نموذج لغوي متقدم يساعد المستخدم في تنظيم الملاحظات، توليد ملخصات، والإجابة على الأسئلة بناءً على المحتوى الذي يقدّمه المستخدم بنفسه، سواء من مستندات أو مقالات أو ملاحظات خاصة.
بحسب جوجل، يتيح NotebookLM للمستخدم تحميل ملفات نصية أو مستندات، ومن ثم يعمل الذكاء الاصطناعي على تحليلها وإنشاء "نموذج معرفي" مخصص لكل مستخدم، ما يجعل التفاعل مع الملاحظات أقرب إلى الحديث مع مساعد شخصي مطّلع على اهتماماتك وملفاتك.
ويجري حاليًا اختبار التطبيق مع مجموعة محدودة من المستخدمين في الولايات المتحدة، وسط ترقب لتوسيع نطاق التجربة مستقبلًا. وتركّز جوجل في هذه المرحلة على الحصول على تغذية راجعة حول مدى دقة المعلومات وسهولة الاستخدام، قبل إطلاق الخدمة بشكل واسع.
يُتوقع أن يُحدث NotebookLM فرقًا كبيرًا لدى الباحثين، الطلاب، والصحفيين، وكل من يعتمد على تدوين الملاحظات وتحليل المعلومات، إذ يمزج بين تنظيم البيانات وسرعة الوصول إليها، بما يشبه وجود "مساعد بحثي دائم" في متناول اليد.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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