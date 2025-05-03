بالذكاء الاصطناعي... عدّل صورك داخل Gemini بسهولة

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق Gemini يُتيح للمستخدمين تعديل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل التطبيق، سواء كانت الصور مُولَّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي أو مُحمَّلة من أجهزتهم الشخصية.

أبرز ميزات التحديث:

تعديل الصور باستخدام الأوامر النصية: يمكن للمستخدمين تغيير الخلفيات، إضافة عناصر جديدة، أو استبدال كائنات داخل الصور من خلال أوامر نصية بسيطة.

تحرير متعدد الخطوات: يُتيح التطبيق إجراء تعديلات متسلسلة على الصور، مما يسمح بتحسينات تدريجية وفقًا لتوجيهات المستخدم.

دعم واسع للغات: التحديث يدعم أكثر من 45 لغة، ويُتوقع أن يصل إلى معظم الدول خلال الأسابيع المقبلة.

علامة مائية رقمية: جميع الصور المُعدَّلة تتضمن علامة مائية رقمية غير مرئية (SynthID) لضمان الشفافية وحماية حقوق النشر.

هذا التحديث يُعزز من قدرات Gemini في مجال تحرير الصور، مما يجعله أداة قوية للمستخدمين الذين يرغبون في تعديل صورهم بسهولة وفعالية باستخدام الذكاء الاصطناعي.





