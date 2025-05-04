ترامب سيمنح "تيك توك" تمديدا آخر إذا لزم الأمر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيمنح منصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك" تمديدا آخر للموعد النهائي لبيعها إلى مالك أميركي، إذا كان ذلك ضروريا لإتمام صفقة.

وأوضح ترامب، في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على شبكة (إن بي سي) التلفزيونية، وبثت اليوم الأحد، أنه يحمل "مكانا دافئا قليلا" في قلبه للتطبيق الشهير، معربا عن رغبته في إتمام صفقة تبقي التطبيق متاحا للأميركيين.

كان ترامب قد مدد بالفعل المهلة الممنوحة للشركة الأم لـ"تيك توك"، "بايت دانس" الصينية، لتصفية عملياتها في الولايات المتحدة لمدة 75 يوما إضافية في أبريل الماضي.

وقال الرئيس الأميركي لشبكة (إن بي سي) إنه قد لا تكون هناك حاجة لتمديد إضافي.

كان الكونغرس الأميركي قد أقر قانونا، وقعه الرئيس السابق جو بايدن، يطالب بفصل "تيك توك" عن ملكيته الصينية وإيجاد مشتر أميركي للتطبيق.

ويعزو ترامب الفضل للتطبيق في مساعدته على تعزيز شعبيته بين الناخبين الشباب خلال حملة 2024 الانتخابية.