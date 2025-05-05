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الترفيه

النرويج تكتشف كمية كبيرة من الكوكايين في شحنة موز

شحنة موز
5 مايو 2025 18:59

عثر موظفون في شركة نرويجية موزعة للفواكه على شحنة كوكايين مخبأة داخل صندوق موز، ما دفعهم إلى تنبيه مسؤولي الجمارك الذين عثروا بدورهم على مخبأ يضم 147 كيلوغراما من هذه المادة المخدرة، على ما أفادت السلطات الجمركية اليوم الاثنين.
وصرحت الجمارك النرويجية، في بيان، أن قيمة الكمية المضبوطة التي عُثر عليها في تسعة صناديق موز في الثالث من أبريل، يُعتقد أنها تبلغ 170 مليون كرونة (16,4 مليون دولار أميركي) في السوق السوداء، وهي الأكبر في الدولة الاسكندينافية منذ عام 2023، عندما عُثر على 2,3 طن.
وهربت المخدرات بحرا من أميركا الجنوبية، ثم على متن مقطورة، على الرغم من أنها لم تكن مخصصة على الأرجح للسوق النرويجية.
وذكر البيان أن "هناك معلومات مؤكدة تشير إلى أنه كان من المقرر تسلّم الكوكايين في ميناء أنتويرب، بناءً على معلومات من خلال التعاون الدولي مع اليوروبول والسلطات البلجيكية".
وأوضح مسؤول الجمارك تيم غوريك أن شبكة إجرامية كبيرة كانت على الأرجح وراء محاولة التهريب.
وقال "إن عملية ضبط بهذا الحجم تتطلب قوة مالية وتنظيمية هائلة، وهو أمر لا تستطيع القيام به إلا الشبكات الإجرامية الكبرى".
وأضاف "نرى أن الشبكات الإجرامية، التي تقف وراء التهريب، مستعدة للمخاطرة وقابلة للتكيف".

المصدر: آ ف ب
مخدرات
كوكايين
الموز
تهريب مخدرات
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