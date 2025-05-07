تمساح يقتل امرأة في بحيرة بفلوريدا

هاجم تمساح امرأة وقتلها في بحيرة بوسط ولاية فلوريدا الأميركية بعد ظهر يوم الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته السلطات.



وقع الهجوم بالقرب من مصب "تايجر كريك" في بحيرة "كيسيمي"، جنوب مدينة أورلاندو، حسبما أفادت هيئة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا في بيان صحفي.



كانت المرأة على متن زورق عندما واجهت تمساحاً وسقطت في الماء، بحسب ما أوضح مسؤولو الحياة البرية.

وتم لاحقاً انتشال المرأة من المياه وأعلنت وفاتها.





ولم يكشف المحققون أي تفاصيل إضافية حول الهجوم أو التمساح.



وأشارت السلطات إلى أن الإصابات الخطيرة الناتجة عن التماسيح نادرة في فلوريدا. وتدير هيئة الحياة البرية برنامجاً حكومياً لإزالة التماسيح التي يعتقد أنها تشكل تهديدا للبشر أو الحيوانات الأليفة أو الممتلكات.