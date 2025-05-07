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نتفليكس تطوّر روبوت محادثة يساعدك في اختيار ما تشاهد

نتفليكس تطوّر روبوت محادثة يساعدك في اختيار ما تشاهد
7 مايو 2025 19:03

تختبر منصة نتفليكس أداة ذكاء اصطناعي توليدي على قائمتها تتيح للمشتركين وصف المحتوى الذي يبحثون عنه باللغة اليومية.
وقالت إليزابيث ستون، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا في منصة البث التدفقي العملاقة، خلال مؤتمر صحفي «نريد أن يكون المستخدمون قادرين على العثور على العروض أو الأفلام باستخدام عبارات المحادثة».
وأضافت «على سبيل المثال، إذا أراد المستخدم أن يشاهد محتوى مضحكاً وسريع الوتيرة أو عملا مخيفاً ولكن ليس مخيفا جدا، أو مضحكا بعض الشيء أيضا، ولكن ليس مضحكا لدرجة كبيرة».
وقال المسؤول عن هذه الميزة الجديدة التي يتم اختبارها حاليا وستُتاح لعدد أكبر من المستخدمين اعتبارا من «هذا الأسبوع»، على غرار برامج الذكاء الاصطناعي المساعدة مثل «تشات جي بي تي» و«جيميناي» «ستولد هذه الجملة نتائج» على المنصة.
كان بإمكان المشترك فقط حتى الآن البحث باستخدام عنوان العمل أو عن طريق كتابة معلومات مثل اسم الممثل أو المخرج، أو حتى نوع المحتوى.
تتوفر هذه الميزة الجديدة حاليا على شكل نسخة اختبارية اختيارية فقط على نظام «آي او اس» من «آبل». وقالت المنصة «لا توجد خطط لنشرها على نطاق أوسع في الوقت الحالي».
وتندرج الميزة في مشروع إعادة تصميم القائمة الرئيسية للمنصة، والذي اُعلن عنه الأربعاء ويجعل تصفّح المنصة أسهل، تحديدا في ما يخص البحث.
وعلى المدى «الأبعد»، ستُستَخدم المحادثات التي تجرى في برنامج المحادثة الآلي «كأداة تخصيص»، «ولكن هذا ليس الحال راهنا»، بحسب الشركة التي تتخذ من لوس غاتوس في ولاية كاليفورنيا مقرا.
وأظهر استطلاع أجرته شركة «هورويتز ريسيرتش» عام 2021 أن 44% من المشاركين في الاستطلاع «واجهوا صعوبة في العثور على عمل لمشاهدته» على منصات البث التدفقي.

 

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