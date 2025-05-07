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الترفيه

صبا مبارك: التطبيقات الرقمية منصة مهمة للدراما

صبا مبارك: التطبيقات الرقمية منصة مهمة للدراما
8 مايو 2025 01:50

سعيد ياسين (القاهرة)

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استأنفت صبا مبارك تصوير دورها في المسلسل الجديد «220 يوم» الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشاركها بطولته كل من كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، بسنت أبو باشا، لينا صوفيا، وميرا دياب، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.
وأوضحت صبا أن العمل يتناول في 15 حلقة العديد من القضايا الإنسانية والنفسية التي تهم الأسرة، وفي مقدمتها الضغوط والتحديات الكثيرة، التي تواجه الآباء في تربية أبنائهم، والحفاظ عليهم في ظل المتغيرات الكثيرة التي يمرون بها، لافتة إلى أنها تجسّد فيه شخصية سكرتيرة ومديرة مكتب لروائي شهير تعيش معه قصة حب تكلّل بالزواج.
وأشادت صبا بالتطبيقات الرقمية التي أصبحت منصة مهمة للدراما، خصوصاً أنها أتاحت الفرصة لتقديم أفكار وأشكال مختلفة من المسلسلات الطويلة والقصيرة ذات المضامين الهادفة، وزاد إقبال نجوم الدراما عليها. لافتة إلى أنها سعيدة بتجاربها مع دراما المنصات، خصوصاً بعد النجاح الكبير الذي حققته في أعمالها السابقة، مثل «وتر حسّاس»، الذي جسّدت فيه شخصية دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة بعد وفاة زوجها في حادث سير، و«موعد مع القدر» مع آسر ياسين، وهو النسخة العربية من المسلسل المكسيكي «من قتل سارة»، و«بين السطور» عن فورمات لمسلسل كوري، و«عنبر 6» المستوحى من أحداث حقيقية عن قصص وقعت داخل السجن.

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كريم فهمي
عايدة رياض
صبا مبارك
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