"أوبن إيه آي" تريد مساعدة دول في مجال للذكاء الاصطناعي

عرضت شركة "أوبن إيه آي"، مساعدة دول في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لديها إذا كانت مهتمة بذلك، بدعم من الحكومة الأميركية.

وأعربت الشركة الناشئة، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية، عن استعدادها لدعم كل مراحل السلسلة، من بناء مراكز البيانات إلى توفير نسخ محلية من أداتها المساعِدة الشهيرة القائمة على الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي".

يندرج هذا العرض ضمن مشروع "ستارغيت" الذي أُعلِن عنه في يناير الفائت، والذي يلحظ استثمار 500 مليار دولار أميركي في المرافق اللازمة للذكاء الاصطناعي على مدى أربع سنوات.

وتتكفل شركة الاستثمار اليابانية "سوفت بنك" بتوفير قسم كبير من تمويل مشروع "ستارغيت".

وجاء، في بيان نشرته "أوبن إيه آي" على موقعها الإلكتروني "في هذه المرحلة، علينا دعم البلدان التي تفضل تطوير الذكاء الاصطناعي الديمقراطي".

وتعهدت "أوبن إيه آي" بمواصلة العمل على أمن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.

وتطمح الشركة الناشئة الأميركية إلى إقامة شراكات مع عشر دول مستعدة "للاستثمار في تنمية مشروع ستارغيت" ودعم "ذكاء اصطناعي بقيادة الولايات المتحدة".

وأضافت "أوبن إيه آي": "لقد سمعنا دعوات من دول عدة تطلب المساعدة في إقامة بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي".