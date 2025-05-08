«حرارة» أبريل غير مسبوقة

باريس (أ ف ب)

حافظت درجات الحرارة العالمية على مستويات مرتفعة قياسية في أبريل الماضي، لتستمر بذلك موجة حرّ غير مسبوقة تضرب الكوكب منذ سنتين تقريباً؛ وتثير تساؤلات لدى الأوساط العلمية بشأن تسارع وتيرة الاحترار المناخي.

واحتل أبريل 2025 المرتبة الثانية كأكثر شهر حار بعد أبريل 2024، بحسب مرصد كوبرنيكوس الأوروبي الذي يعتمد على مليارات القياسات من الأقمار الاصطناعية ومحطات الأرصاد الجوية وأدوات أخرى.

وأسهم الشهر الماضي في امتداد سلسلة من درجات الحرارة القياسية أو شبه القياسية التي يستمر تسجيلها منذ يوليو 2023.