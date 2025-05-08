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الترفيه

«ديزني أبوظبي».. هدية الإمارات إلى الشرق

«ديزني أبوظبي».. هدية الإمارات إلى الشرق
9 مايو 2025 01:11

أمسية استثنائية شهدتها أبوظبي؛ احتفاء بالإعلان عن خطط إنشاء أول عالم ومنتجع ترفيهي يحمل علامة «ديزني» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال عرض مبهر باستخدام 9 آلاف طائرة درون، يعد الأضخم بالمنطقة، أعقبه عرض مميز للألعاب النارية.
وتخلل الحفل، الذي أُقيم في «ياس لينكس»، عرضاً حياً قدّمه عازف البيانو العالمي لانغ لانغ، إلى جانب المغني الإماراتي الشهير راشد النعيمي، ونجمة مسرح ويست إند كيري إليس، والفنانة الكلاسيكية المتألقة سونيا بالسارا.
ويُعد المشروع الترفيهي المرتقب سابع منتجع ترفيهي لشركة «ديزني» على مستوى العالم، وأول منتجع لها في منطقة الشرق الأوسط، ليمثل صلة حيوية تربط الزوار من الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وآسيا وأوروبا، وغيرها من الأسواق العالمية.

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