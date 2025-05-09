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الترفيه

إدانة رجلين لقطعهما شجرة

شجرة القبقب بعد قطعها
9 مايو 2025 20:31

دان القضاء البريطاني، اليوم الجمعة، رجلين لقطعهما عام 2023 بالمنشار الكهربائي، من دون سبب ظاهر، شجرة "سيكامور غاب" شهيرة محاذية لجدار "هادريان" التاريخي، وَرَدَت مشاهد لها في أكثر من فيلم سينمائي ومسلسل تلفزيوني، وأحدثَت إزالتها غضبا واسعا في المملكة المتحدة.

  • صورة مجمعة للمدانين دانيال غراهام (يسار) وآدم كاروثرز
    صورة مجمعة للمدانين دانيال غراهام (يسار) وآدم كاروثرز

كان دانيال غراهام (39 عاما) وآدم كاروثرز (32 عاما) متهمَين بأنهما توجها بسيارتهما إلى الموقع ليلا في أواخر سبتمبر 2023، ثم أكملا مشيا لمدة 20 دقيقة حيث صوّرا نفسيهما وهما يقطعان الشجرة ويأخذان قطعة من جذعها ويضعانه في صندوق السيارة.
ولم يُبدِ الرجلان، اللذان تحاكمهما منذ الأسبوع الفائت محكمة نيوكاسل في شمال شرق إنكلترا، أي انفعال عند إعلان القرار. وحدد القاضي يوم 15 يوليو المقبل موعدا للنطق بالحكم عليهما، مشيرا إلى أنه يشمل "فترة احتجاز طويلة".

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وحظيت شجرة "سيكامور غاب"، الواقعة بين تلتين ويبلغ عمرها مئتي عام، بشهرة عالمية بفضل فيلم "روبن هود" عام 1991، ويظهر فيه النجمان كيفن كوستنر ومورغان فريمان وهما يسيران أمام هذه الشجرة الضخمة.
وقّدرت الأضرار، التي ألحقها هذا العمل التخريبي بالشجرة، بأكثر من 622 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 816 ألف دولار أميركي)، فيما قُدِّرَت الأضرار التي لحقت بجدار هادريان القريب المصنّف من اليونسكو موقعا للتراث العالمي بنحو 1144 جنيه إسترليني (1521 دولارا أميركيا).

ولم يقدم الصديقان السابقان، اللذان ينكران الوقائع ويلقي كل منهما التهمة على الآخر، أي تفسير لفعلتهما.
وأثار قطع هذه الشجرة غضبا وانفعالا في المملكة المتحدة، نظرا لتعلق عامة الناس بها.
وأشار القاضي إلى أن دانيال غراهام قيد الاحتجاز منذ ديسمبر الفائت "من أجل سلامته"، وسيظل كذلك حتى النطق بالحكم. واتُخِذ قرار مماثل، اليوم الجمعة، بالنسبة إلى آدم كاروثرز.

وأوضح المدعي العام ريتشارد رايت أن الرجلين "استلذّا" بالاهتمام الإعلامي بما أقدما عليه، وتبادلا رسائل نصية يهنئ فيها كل منهما الآخر على الانتشار الواسع لقصتهما عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وانتخبت شجرة القيقب، التي كانت تُلتقط أمامها صور عائلية وصور زفاف للذكرى، شجرة العام في إنكلترا عام 2016.
واعتبرت هيئة "هيستوريك إنغلند" الحكومية أن خسارة هذه الشجرة "تركت أثرا شديدا على الناس في شمال شرق (إنكلترا)، ولكن أيضا على المستوى الوطني والعالمي".

المصدر: آ ف ب
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