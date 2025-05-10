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علماء يطورون نموذجاً لمحاكاة المناخ العالمي والمحيطات

علماء يطورون نموذجاً لمحاكاة المناخ العالمي والمحيطات
10 مايو 2025 10:03

 نجح فريق من العلماء الصينيين، في تطوير نموذج عالمي لمحاكاة دوران المحيطات بمدى دقة أفقية يبلغ كيلومترا واحدا، وذلك بحسب صحيفة العلوم والتكنولوجيا بالصين.
وذكر تقرير للصحيفة أن المحيط يعد عنصراً حاسماً في تنظيم الطاقة وامتصاص الكربون في نظام المناخ على الأرض، حيث يمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وأكثر من 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن البشر.
ويمكن لنموذج دوران المحيطات العالمي "++LICOMK"، الذي تم تطويره من طرف معهد الفيزياء الجوية التابع لأكاديمية العلوم الصينية ومختبر لاوشان، المحاكاة المباشرة للعمليات دون المتوسطة في المحيط، بطريقة تشبه إدخال "مجهر" في "خريطة المحيطات العالمية"، ما يسمح بالتقاط دقيق للعمليات الديناميكية المعقدة مثل دوامات المحيطات والجبهات.
وتؤثر هذه العمليات الديناميكية البحرية الدقيقة بشكل مباشر على نقل وتوزيع الحرارة والمواد بشكل عام، وهي ذات أهمية كبيرة لفهم وتوقع الأحداث الجوية المتطرفة مثل موجات الحرارة البحرية والأعاصير وكمية الأمطار الشديدة.ويوفر النموذج دعما تكنولوجيا يسهل حوكمة المناخ عالميا ويعزز التنمية المستدامة.

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