طيور نادرة في حديقة العين

العين (الاتحاد)

سجلت حديقة الحيوانات بالعين تواجد 123 نوعاً من الطيور، منها 68% طيور مهاجرة اتخذت من الحديقة محطة استراحة آمنة وبيئة طبيعية مميزة لاحتوائها على التنوع البيولوجي بشكل وافر. وتدرس الحديقة حركة الطيور البرية بشكل شهري، وتلاحظ أعدادها وأنواعها ومدة إقامتها، وتم مؤخراً رصد زوج نادر من طائر الكول الآسيوي، وطائر الغر الأوراسي الزائر، بالإضافة إلى طائر اللقلق الأبيض، واليمام طويل الذيل أو الحمحم. وتوفر الحديقة البيئة المناسبة والتضاريس الجاذبة للطيور مثل الأشجار الكثيفة، والحشائش، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية المتواجدة، والتشكيلات الصخرية التي تحاكي البيئة الأفريقية الحقيقية.